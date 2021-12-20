Смерть українки на зйомках у США: батько Гатчінс не розуміє заяви Болдуїна

Актор Алек Болдуін вистрілив з пістолета на зйомках фільму в США і вбив жінку-оператора

Батько Галини Гатчінс заявив, що актор Алек Болдуїн частково винен у смерті його дочки

Батько оператора Галини Гатчінс, яка загинула від пострілу на зйомках фільму «Ржавчина», Анатолій Андросович оцінив провину актора Алека Болдуїна у її смерті у розмові з виданням The Sun.

На думку Андросовича, Болдуїн частково винний у смерті дочки. Він сказав, що не розуміє твердження Болдуїна про те, що він убив оператора у фільмі, «не натиснувши на курок».

Він також заявив, що не може зрозуміти поведінки актора.

«Чому він стер свої твіти, коли зрозуміли, що на репетиції сталася стрілянина? І навіщо він стріляв під час підготовки? Револьвер це пістолет, який не стріляє до натискання на спусковий гачок», – сказав чоловік.

Той факт, що актор зробив постріл, очевидний, наголосив Андросович.

«Мені зрозуміло, що Болдуін зробив постріл зі своєї руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї дочки», –- додав він.

Батько Гатчінс також висловив сумнів, що її син «колись повністю оговтається» від удару.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.