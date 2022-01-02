Відомому актору Олексію Вертинському виповнилося 66 років (фото)

Майбутній Народний артист України народився в Сумах 2 січня 1956 року

2 січня святкує свій 66-й День народження популярний український актор театру і кіно, Народний артист України Олексій Вертинський (народився 2 січня 1956 року в місті Суми).

Олексій Вертинський закінчив Московське естрадно-циркове училище. Раніше працював і одночасно навчався в театрі ім. Щепкіна в місті Суми, а також у театрах Новосибірська і Владивостока і концертному залі Метрополітен Хол в Києві.

Відомий переважно за епізодичними ролями. Зіграв невеликі ролі у десятках кінокартин, серед яких «Схід-Захід» «Дев'ять життів Нестора Махна», «Богдан-Зиновій Хмельницький» тощо.

Також Вертинський вів шоу «На 10 років молодші» на телеканалі «Україна». Працює в Київському театрі «Актор», до того – в Київському Молодому театрі, співпрацював з Київським театром «Браво». Активно задіяний в антрепризі.

Стрічки в яких знявся Олексій Вертинський: «Весільна ніч», «День народження Буржуя», «Схід-Захід», «Нескорений», «Приватна міліція», «Під дахами великого міста», «Весела компанія Божевільний день, або Весілля Фігаро», «Дружна сімейка», «Дикий табун», «Дух землі», «Плакальники, або Новорічний детектив», «Три мушкетери», «Дванадцять стільців», «П'ять зірок», «Попіл Фенікса», «Останній осінній листок», «Прорвемось», «OrANGELove»,«Помаранчеве небо», «Зоряні канікули»», «Дев'ять життів Нестора Махна», «Повернути Віру», «Богдан-Зиновій Хмельницький», «З днем народження, королево!», «Коли її зовсім не чекаєш», «Інді», «Рік золотої рибки», «Ситуація 202», «Помаранчева любов», «Хочу дитину», «Рука на щастя», «Червона перлина кохання», «Жінка, не схильна до авантюр», «Міський пейзаж», «Колишня Блаженна», «Тільки кохання», «Мільйонер», «Слуга народу», «Свінгери», «Список бажань», «Свінгери 2», «Слідчий Горчакова» тощо.

Раніше повідомлялося, що відомий український актор розлучається з дружиною після восьми років шлюбу.