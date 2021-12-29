Зірка серіалу «Свати» отримав медаль від Міноборони Росії (фото)

Актор Віктор Добронравов – молодший син Федора Добронравова, в останній частині серіалу «Свати» також підключився до зйомок

Серед нагороджених цією нагородою – Олег Газманов, Василь Лановий та інші діячі

Актор Віктор Добронравов – молодший син Федора Добронравова, одного з ключових персонажів усіх сезонів серіалу «Свати» – в останній частині також підключився до зйомок у кінокартині. Віктор грає героя свого батька – Івана Степановича Будько – у молодості. А днями стало відомо, що міністерство оборони Росії урочисто вручило йому медаль «Пам'яті героїв Батьківщини».

Цією відомчою нагородою відзначаються росіяни за «високі досягнення у галузі розвитку військової історії та реалізацію важливих суспільних проєктів історико-патріотичної спрямованості». Віктор Добронравов отримав медаль за головну роль у пропагандистському фільмі «Герой 115». А нашим глядачам Добронравов-молодший відомий за серіалом «Не родись вродливою», в якому зіграв простака-кур'єра.

Серед нагороджених медаллю «Пам'яті героїв Вітчизни» – Олег Газманов, Василь Лановий, Василь Ліванов, Олександр Маршал, голова центрвиборчкому РФ Елла Памфілова.

Нагадаємо, телеканал «1+1» віддав весь ефір 31 грудня під скандальний серіал «Свати».

Раніше повідомлялося, що «Квартал 95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати».

Також Володимир Зеленський став горою за «Сватів» та знайшов виправдання антиукраїнським висловам акторів. У вересні Зеленський вручив державні нагороди акторам зі «Сватів», «Слуги народу» та «Папіка».