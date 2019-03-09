Порошенко на Тарасовій горі вручив Шевченківські премії (список лауреатів)



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Національна премія України імені Тараса Шевченка на 2019 рік установлена у розмірі 200 тисяч гривень кожна

Президент України Петро Порошенко вручив Національні премії України імені Тараса Шевченка видатним українським діячам культури та мистецтва під час заходів з нагоди вшанування пам`яті Кобзаря у Каневі на Тарасовій горі. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Цього року Національну премію отримують видатні українські митці, які зробили великий внесок в українське національне відродження, здобули не одну блискучу перемогу на культурному фронті. Так, саме на фронті, бо тепер мова, культура, мистецтво, освіта, інформація для нас також поле боротьби за єдність, за цінності і смисли нашого життя, за щасливе майбутнє України», - сказав президент під час церемонії вручення премії.

Глава держави наголосив, що творами цьогорічних лауреатів пишається українська культура, вони гідно представляють її в світі.

«Вітаю переможців із присудженням найвищої мистецької винагороди України. Дякую вам за ваш талант, за вірне і щире служіння культурі рідного народу й бажаю доброго здоров’я, натхнення, нових творчих здобутків і перемог. Дякую усім, хто прийшов сьогодні сюди, до Великого Кобзаря! Дякую усім, хто захищає і будує велику Україну, країну вільних, щасливих і заможних людей! Слава Україні!» - сказав президент.

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2019 року присуджено:

режисерові Роману Бондарчуку за повнометражний ігровий фільм «Вулкан»,

публіцистові Богдану Гориню за есе-колаж «Святослав Гординський на тлі доби» у двох книгах,

режисерові-постановнику Ростиславу Держипільському за вистави «Енеїда» І.Котляревського, «Вона – Земля» В.Стефаника, «НАМLЕТ» В.Шекспіра, «Оскар і Рожева Пані» Е.-Е.Шмітта Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка,

письменниці Оксані Забужко за книгу «І знов я влізаю в танк...»,

художникові Василю Чебанику за проект «Графіка української мови»,

художньому керівникові – головному диригентові Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо Володимиру Шейку за аудіозаписи творів українських композиторів до Фонду Українського радіо, концертні програми 2013 – 2018 років.

Національна премія України імені Тараса Шевченка на 2019 рік установлена у розмірі 200 тисяч гривень кожна.