Потіште себе теплою музикою: розклад джазових концертів вересня в Caribbean Club



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Джазовий концерт - це ідеальний саундтрек для відпочинку після важкого робочого дня, зустрічі з друзями або романтичного побачення

Восени Caribbean Club Concert Hall продовжує тішити гостей концертами кращих джазових виконавців. Зігрівати меломанів вересневими вечорами будуть: традиційне шоу «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом, Тетяна Амірова з шоу-програмою Yiddish Jazz, Квартет Руслана Єгорова та багато інших. Детальніше про концерти в дайджесті.

5 вересня — Павло Ігнатьєв

5 вересня з фортепіанним концертом «Осінній плейлист» виступить один з найтитулованіших молодих піаністів та композиторів України – Павло Ігнатьєв. Від його музики серце стискається, по тілу розливається тепло, а турботи буденності залишаються десь далеко за межами зали. Програма «Осінній плейлист» складається з авторських композиції в формі класичної техніки гри на фортепіано, а також відомих пісень та мелодій у свіжому та вишуканому аранжуванні.

8 вересня — Speakeasy Jazz

8 вересня в Caribbean Club Concert Hall відбудеться музично-танцювальне ретро-шоу Speakeasy Jazz від творців шоу «Епоха Джазу». Гостей вечора чекає живе виконання автентичної музики «золотої ери джазу», популярні танці та атмосфера клубів Нью-Йорка і Чикаго початку минулого століття, а також джаз-кабаре Shiny Stockings Chorus Line. Приготуйтеся до дивного подорожі в часі в Америку початку ХХ століття! Дрес-код вітається - ретро і вінтаж.

9 вересня — Nataliya Lebedeva Trio і Лаура Марті

9 вересня в рамках серії концертів Live Jazz Monday виступить Nataliya Lebedeva Trio і відома джазова співачка Лаура Марті з програмою «WAVES». Музиканти представлять авторські англомовні композиції. Яскрава емоційна палітра програми і динамічна музична драматургія створять особливу атмосферу для гостей вечора!

12 вересня — «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом

12 вересня відбудеться традиційне шоу «Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом та Jazz in Kiev Band. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті. Родзинка шоу - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet та захоплюючі історії про легендарні композиції від Олексія Когана.

16 вересня — Balance Quartet

16 вересня в рамках серії концертів Live Jazz Monday виступить Balance Quartet. Колектив, до складу якого входять відомі українські музиканти, представить авторські композиції, ліричну і кінематографічну музику, а також гостей чекають музичні сюрпризи. Це ідеальний вечір для романтичного побачення або зустрічі з друзями!

23 вересня — Анастасія Белінська та Early Bird Band

23 вересня на сцену Caribbean Club Concert-Hall вийдуть Анастасія Белінська та Early Bird Band з програмою «Український джаз». Концептуально сімейний бенд і молода співачка представлять програму українських народних пісень в джазових обробках, а також авторські композиції українською мовою. На гостей чекає затишна сімейна атмосфера і несподівано приємне звучання відомих пісень.

29 вересня — Тетяна Амірова

29 вересня фіналістка шоу «Голос країни» Тетяна Амірова виступить з шоу-програмою Yiddish Jazz в Caribbean Club Concert Hall. Програма складається з єврейських історій у виконанні одеситки Тетяни Амірова в супроводі віртуозних музикантів і танцюристів. Композиції об'єднані сюжетом про життя артистки, її рідного міста, приправлені гумором та одесько-єврейськими традиціями.

30 вересня — Квартет Руслана Єгорова

30 вересня в рамках серії концертів Live Jazz Monday відбудеться музичний вечір Jazz about Love у виконанні зірок української джазової сцени - Квартету Руслана Єгорова. Музиканти представлять романтичну програму Jazz about Love, присвячену прекрасному почуттю - коханню. Прийдіть і розділіть цей осінній вечір з близькими і друзями під твори таких легенд джазу як Френк Сінатра, Дін Мартін, Майкл Бублей та інші.