Справа на 5 млн грн: ДБР розслідує дії київських митників



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ДБР проводить санкціоновані обшуки

Службові особи Київської митниці ДФС та одного з підприємств Київської області підозрюються у здійсненні незаконних операцій

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого зловживання владою та заволодіння чужим майном службовими особами Київської митниці.

Як повідомляє пресслужба ДБР, дії митників сприяли безпідставному відшкодуванню ПДВ підприємству, що завдало державі понад 5 млн грн збитків.

За попередньою інформацією, службові особи Київської митниці ДФС та одного з підприємств Київської області упродовж 2017-2018 років здійснювали незаконні операції з вивезення відходів гартцинку та окису цинку, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ. Внаслідок цього підприємство отримало на розрахунковий рахунок платника бюджетне відшкодування ПДВ у сумі понад 5 млн грн, чим спричинено збитки державі на вказану суму.

У ДБР зазначили, що переміщення товарів за межі митної території України відбувалось шляхом подання підроблених документів.

Наразі відбуваються санкціоновані обшуки за місцем роботи вищезазначеного підприємства, а також за місцями проживання його керівників. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України здійснює Генеральна прокуратора України. Оперативний супровід – Служба безпеки України.