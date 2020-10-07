Приготування борщу увійде до культурної спадщини України



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Окрім цього, до переліку увійде технологія створення клембівської сорочки «з квіткою»

Культура приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Традиції, живі прояви нематеріальної культури є важливим компонентом крос-культурного діалогу поколінь. Вони відіграють велику роль у формуванні національного світогляду.

В умовах зростаючої глобалізації – це одна з умов збереження культури для наступних поколінь. Радий, що автентичний процес приготування борщу тепер офіційно стане визнаним набутком українських традицій».

Окрім приготування борщу до національного переліку увійдуть: