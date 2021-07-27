Притула стане суддею. Оголошено склад нового журі «Україна має талант»

До суддівської команди незабаром приєднається четвертий суддя, ім’я якого поки не розкривають

Незабаром в ефір вийде новий сезон шоу «Україна має талант». Організатори оголосили основний склад журі. Ними стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Про це повідомляється на сайті телеканалу СТБ.

Спеціально до 30-річчя незалежності України організатори готують новий сезон. Вони розкрили зірковий склад журі, щоправда, лише основну його частину. Суддями «Україна має талант» стануть телеведучий, політик та шоумен Сергій Притула, акторка і героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, танцівник та переможець «Танців з зірками» Євген Кот.

До українських знаменитостей приєднається ще один зірковий суддя. Його оголосять згодом.

«Ми пишаємося тим, що вкотре СТБ збирає настільки яскравий склад зіркового журі. Кожен з наших суддів є для аудиторії прикладом неймовірного таланту, помноженого на багаторічну працю і віру в себе. Та що особливо є цінним – наше зіркове журі горить величезним бажанням розкрити потенціал кожного учасника «Україна має талант» і допомогти їм реалізувати мрію», – розповіла керівна директорка СТБ.

«Цієї осені чекаємо українців біля телеекранів, щоб об’єднатися в гордості за дивовижні й захопливі таланти та разом обрати серед них той, який підкорить не тільки Україну, а й увесь світ», – додала Людмила Семчук.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що ведучим проєкту стане шоумен і багатодітний батько Григорій Решетник.

Фото: grisha_reshetnik

Талант-шоу започаткували у 2009 році. Це дочірній проєкт британської передачі «Британія має талант», такі програми виходять у різних країнах з відповідними назвами. 8 та 9 сезони в Україні були присвячені талантам дітей. 10 сезон вийде восени.

Учасником проєкту може стати кожен, для цього слід пройти кастинг, що проходить у великих містах України. Згодом журі визначає 60 осіб, які боротимуться за звання найталановитішого, а також за приз розміром у мільйон гривень.