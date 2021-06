Не був «ботаном». Притула згадав, як здобував освіту

Притула мав насичене студентське життя, не боявся експериментувати та ризикувати

Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook розповів не лише про дитячі роки, проведені в селі, а й про те, як навчався в школі та вибудовував подальший шлях у доросле життя.

«Я ріс на м’ясі і гречаній каші з молоком, тож, коли прийшов шестирічним до першого класу, не відставав від семиліток, а навпаки», – написав він.

Дивлячись на те, як старший брат вчить англійську, і як ллються невинні дитячі сльози через неправильну вимову слова chair, хлопчик записався на гурток англійської.

Притула уточнив: «Тому, потягніть мене за п’ятку о третій ночі і я спросоння легенько вам розкажу віршик: «Little mouse, little mouse, Where is your house?»

Шоумен продовжив, що свого тата завжди бачив із книгою. «Він не наполягав на тому, щоб ми з братом читали. Але коли батько завжди з книгою, то ти це сприймаєш, як норму і втягуєшся. Мама завжди казала: «Що знаєш – на плечах не носиш»! Тому ми з Васильком гризли граніт науки до стирання кутніх».

Він наголосив, що не був «ботаном». «Дитинство без гаджетів – це чудові часи! Футбол з пацанами в дворі, розібрати акумулятор і вилити з олова кастет, прийти додому з юшкою з носа після бійки «район на район» – що може бути прекрасніше?!».

У 90-х мама і тато шоумена їздили до Польщі торгувати, потім купували, привозили в Збараж. Згодом пан начальник збаразької пошти і пані власниця двох дипломів про вищу освіту йшли на базар і торгували тими польськими джинсами.

«Я не знаю, що вони тоді відчували, але двоє дітей хотіли їсти. І батьки крутились, як могли», – згадав Притула.

Згодом батько Сергія став керувати райавтодором. Притула уточнив, що його батько йшов на жертви задля того, аби працівники його колективу отримували і аванс, і зарплатню в часи, коли кілька місяців затримки були нормою. «Я просто підкреслю, що для батька подібні виклики були дуже простими в сенсі прийняття рішень. Спочатку люди, потім сім’я!», – розповів шоумен.

Притула згадав, як отримав запрошення до вступу в юридичний коледж, але мама тринадцятирічного хлопця не відпустила. Після успішного захисту наукових робіт Малої Академії Наук України Сергій отримав запрошення у Могилянку, але доля розпорядилася так, що став студентом Тернопільської академії народного господарства.

Згодом було дуже багато життєвих перипетій студентського життя. Сергій залишився працювати в Академії. Поєднував це з роботою на радіо. Перепробував низку інших робіт, а згодом став ведучим корпоративів. Був частиною інститутської команди КВК. Потім хлопця запросили у головну команду області «Тернопільська Особлива». За рік пройшов шлях до капітана команди.

2004 року поїхав на Майдан, де зустрівся з колегами, згодом пройшов кастинг на посаду ведучого програми на каналі «Інтер». Пройшов три етапи кастингів. Виграв. Отримав роботу. Так усе почалося.

Додамо, що український шоумен Сергій Притула відсвяткував ювілей. 22 червня телеведучому виповнилося 40 років. Артист отримав безліч подарунків, але найцінніший зробили йому діти: Дмитро, Соломія та маленька Стефанія, яка нещодавно народилася.

