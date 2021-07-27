Зеленський у середу відкриє черговий форум «Україна 30». Про що говоритимуть

Форум розпочнеться 28 липня і триватиме два дні

Президент Володимир Зеленський завтра відкриє черговий форум «Україна 30». Він буде присвячений питанню децентралізації. Про це повідомляє пресслужба форуму.

Форум, присвячений реформі децентралізації, триватиме протягом 28 і 29 липня.

Виступ президента запланований завтра о 10:30. Після нього виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, спікерами стануть низка топ-чиновників. Серед них:

міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов,

заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко,

перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Олексій Любченко,

міністр аграрної політики Роман Лещенко,

віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Нагадаємо, 13 липня Зеленський відкрив форум «Україна 30» з гуманітарної політики. У цьому форумі брав участь скандальний російський режисер.

Додамо, що у квітні Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади».