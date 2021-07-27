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    Зеленський у середу відкриє черговий форум «Україна 30». Про що говоритимуть

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    Наступний форум &laquo;Україна 30&raquo; присвятять децентралізації - Зеленський у середу відкриє черговий форум «Україна 30». Про що говоритимуть
    Наступний форум «Україна 30» присвятять децентралізації
    Фото: Офіс президента

    Форум розпочнеться 28 липня і триватиме два дні

    Президент Володимир Зеленський завтра відкриє черговий форум «Україна 30». Він буде присвячений питанню децентралізації. Про це повідомляє пресслужба форуму.

    Форум, присвячений реформі децентралізації, триватиме протягом 28 і 29 липня.

    Виступ президента запланований завтра о 10:30. Після нього виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Крім того, спікерами стануть низка топ-чиновників. Серед них:

    • міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов,
    • заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко,
    • перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Олексій Любченко,
    • міністр аграрної політики Роман Лещенко,
    • віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    Нагадаємо, 13 липня Зеленський відкрив форум «Україна 30» з гуманітарної політики. У цьому форумі брав участь скандальний російський режисер.

    Додамо, що у квітні Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади».

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    Теги: міністр децентралізація Володимир Зеленський Україна президент Олексій Резніков Денис Шмигаль
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    Зеленський у середу відкриє черговий форум «Україна 30». Про що говоритимуть