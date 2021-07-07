«Чіп Гейтса». Притула вакцинувався від коронавірусу (фото)

«Виявляється, чіп Гейтса у рідкому стані!» – написав Притула під знімками з медперсоналом

Головний «вар’ят» України написав, що радий приєднатися до колективного імунітету

Сергій Притула щепився від коронавірусу і розповів про це підписникам у Facebook.

У своєму пості телеведучий скористався нагодою пожартувати на тему найпоширеніших фейків про вакцину, і хейту чекати не довелося. Такого гумору противники вакцинації йому не пробачили.

«Виявляється, чіп Гейтса у рідкому стані!» – написав Притула під знімками з медперсоналом.

«Масони, які вживляли чіп, сказали, що через місяць зможу роздавати 5G. Вакцинація була оплачена особисто Соросом!»

У своєму пості Притула також додав, що все це жарти, і насправді він щепився з дружиною на роботі. На вакцинацію пара зареєструвалася через додаток «Дія».

«Радий приєднатися до колективного імунітету», – додав головний «вар’ят» України.

Але противники вакцинації не дуже цікавилися подальшим змістом посту, в коментарях Притулу розкритикували та попрощалися. Менш радикально налаштовані користувачі висловили розчарування, так як вважали телеведучого «розумнішим».

Під постом Притули зібралися десятки думок, зокрема й на підтримку ведучого та вакцинації загалом. Сам же Притула відповів на деякі коментарі антивакцинаторів жартами і дискутувати не став.

Додамо, що колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула, який нещодавно вийшов з лав партії «Голос», допустив створення нової політичної сили.

Раніше Притула розповів про дитячі роки, проведені в селі. Також ведучий зізнався, що не був «ботаном» та мав насичені студентські роки.

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