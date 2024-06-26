Режисера «20 днів у Маріуполі» Чернова запросили до Американської кіноакадемії

Мстислав Чернов під час презентації фільму «20 днів у Маріуролі» у кінотеатрі «Жовтень». 5 червня 2023 року

До списку нових членів кіноакадемії увійшли 19 лауреатів премії «Оскар» у минулому

Режисера фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова запросили стати членом Американської академії кінематографічних мистецтв та наук. Він разом із 487 іншими діячами кіноіндустрії отримає право голосувати на номінантів на майбутній 97-й церемонії вручення «Оскар» у 2025 році. Про це повідомляє Variety.

«Ми раді вітати нових членів Академії цього року, – йдеться у заяві генерального директора Академії Білла Крамера та президента Академії Джанет Янг, – Ці напрочуд талановиті художники та професіонали з усього світу справили значний вплив на нашу кінематографічну спільноту».

До списку нових членів кіноакадемії також увійшли актори, кастинг-директори, художники з костюмів, документалісти, продюсери, гримери та перукарі. 19 із них – лауреати премії «Оскар» у минулому. Серед тих, хто отримав запрошення: Кетрін О'Хара, Джессіка Альба, Лілі Гладстон, Грета Лі та інші.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України. Отримуючи нагороду, Мстислав Чернов зі сцени сказав, що краще цього фільму ніколи не існувало б.

Як повідомлялося, український режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов розповів, що під час зйомок найстрашнішим для нього було бачити смерті дітей. Чернов зауважив, що коли бачив, як у місті помирають діти, він постійно згадував про своїх доньок.