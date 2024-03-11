Режисер фільму «20 днів у Маріуполі» розповів, що було для нього найстрашнішим під час зйомок

Мстислав Чернов: «Скільки б ми не знімали, скільки б ми не показували це світу, все одно це продовжувалось»

Чернов: Це страшне відчуття, коли ти нічого не можеш зробити

Український режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов розповів, що під час зйомок найстрашнішим для нього було бачити смерті дітей. Цим він поділився в інтерв'ю DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернов зауважив, що коли бачив, як у місті помирають діти, він постійно згадував про своїх доньок.

«І ще одне, мабуть, найстрашніше, це відчуття, що ми не можемо нічого змінити. Скільки б ми не знімали, скільки б ми не показували це світу, все одно це продовжувалось», – підкреслив режисер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернов додав, що відчуття того, що вони нічого не можуть зробити, окрім як документувати події, було дуже важким. Творець фільму переконаний, що у багатьох, кого глядачі бачать у фільмі є таке ж відчуття: в лікарів, які не змогли врятувати дітей, у військових, які не змогли втримати цю навалу.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.

Також сталі відомі й інші переможці престижної кінопремії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, костюм для церемонії для Чернова створив український бренд Indposhiv. Символічну деталь кравці приховали всередині: на синій підкладці піджака жовтим написано слово «Свобода».