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Український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар»
За нагородою на сцену вийшли Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василиса Степаненко, які працювали в Маріуполі у 2022 році
фото: Kevin Winter/Getty Images

Україна вперше в історії отримала нагороду «Оскар»

Український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

На сцену разом із Мстиславом Черновим для отримання нагороди піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році.

Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати. Весь зал аплодував стоячи після промови українського режисера.

«Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та знаходяться в заручниках. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!» – сказав Мстислав Чернов.

«20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. 

Фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі, висвітлюючи гуманітарну катастрофу, що виникла через облогу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії за 96 років її існування.

Крім «20 днів у Маріуполі», в цій номінації було представлено ще чотири фільми: 

  • «Бобі Вайн: Народний президент»;
  • «Вічна пам'ять»;
  • «Чотири дочки»;
  • «Вбити тигра».

У лютому український фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм». А режисер фільму Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США.  

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Теги: фільм Маріуполь Кінопремія «Оскар»

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