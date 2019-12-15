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    Культура

    Сатиричний журнал «Перець» припиняє друк після майже столітнього існування

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    <p>Останній випуск у друкованій версії вийде у грудні 2019 року</p> - Сатиричний журнал «Перець» припиняє друк після майже столітнього існування

    Останній випуск у друкованій версії вийде у грудні 2019 року

    Із січня 2020 року часопис виходитиме у світ в електронному вигляді в мережі інтернет

    Український сатиричний журнал «Перець. Весела Республіка» із січня 2020 року припинить випуск друкованої версії.

    Про це повідомляють на сторінці журналу у Facebook.

    Редакція розмістила анонс №12 журналу, який вийде у грудні.

    «Із січня 2020 року часопис виходитиме у світ в електронному вигляді в мережі інтернет. Підтримайте його не тільки морально, але й матеріально», – йдеться в повідомленні.

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    Як відомо, український сатирично-гумористичний ілюстрований часопис «Перець» заснований у 1922 році в Харкові. Вихід журналу тричі зупинявся. Пік популярності припав на 1970-1980 рр. З січня 2014 журнал перестав виходити. Останню спробу відновити випуск журналу редакція здійснила у 2017 році.

    Нагадаємо, суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня» припинить випуск друкованої версії з 2020 року. 

    ЗМІ інтернет культура Україна
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