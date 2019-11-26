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    Культура

    Закривається найвпливовіший український друкований тижневик

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    <p>Тижневик&nbsp;&laquo;Дзеркало тижня&raquo; видається в Україні з 1994 року</p> - Закривається найвпливовіший український друкований тижневик

    Тижневик «Дзеркало тижня» видається в Україні з 1994 року

    «Дзеркало тижня» припиняє випуск газети

    Суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня» припинить випуск друкованої версії з 2020 року. 

    Відповідну інформацію виданню The Page підтвердила головна редакторка «Дзеркала тижня» Юлія Мостова.

    «Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, допоки не повідомлю цю інформацію у «Дзеркалі тижня», - сказала вона.

    За інформацією двох джерел The Page, офіційно оголосити про закриття друкованої версії мають у найближчому випуску газети. Підписку на друковану версію видання офіційно закрило ще кілька місяців тому.

    Інтернет-версія «Дзеркала тижня. Україна» продовжить виходити в онлайні – на сайті Zn.ua.

    Тижневик «Дзеркало тижня» видається в Україні з 1994 року. Видання було засновано Володимиром Мостовим, батьком головного редактора «Дзеркала тижня» Юлії Мостової. Газета ТОВ «ДТ» груп належить Юлії Мостовій, Володимиру Мостовому і Олексію Мостовому.

    ЗМІ Україна журналіст
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