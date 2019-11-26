Закривається найвпливовіший український друкований тижневик



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Тижневик «Дзеркало тижня» видається в Україні з 1994 року

«Дзеркало тижня» припиняє випуск газети

Суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня» припинить випуск друкованої версії з 2020 року.

Відповідну інформацію виданню The Page підтвердила головна редакторка «Дзеркала тижня» Юлія Мостова.

«Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, допоки не повідомлю цю інформацію у «Дзеркалі тижня», - сказала вона.

За інформацією двох джерел The Page, офіційно оголосити про закриття друкованої версії мають у найближчому випуску газети. Підписку на друковану версію видання офіційно закрило ще кілька місяців тому.

Інтернет-версія «Дзеркала тижня. Україна» продовжить виходити в онлайні – на сайті Zn.ua.

Тижневик «Дзеркало тижня» видається в Україні з 1994 року. Видання було засновано Володимиром Мостовим, батьком головного редактора «Дзеркала тижня» Юлії Мостової. Газета ТОВ «ДТ» груп належить Юлії Мостовій, Володимиру Мостовому і Олексію Мостовому.