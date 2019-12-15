Facebook запустить в Україні програму протидії дезінформації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook візуально буде виділяти у стрічці інформацію, яка має ознаки маніпуляцій

Соцмережа має 46 глобальних партнерів, які займаються перевіркою інформації, але партнерів в Україні поки немає

Соціальна мережа Facebook в першій половині наступного року запустить в Україні фактчекінгову програму і буде позначати маніпуляції в стрічці новин.

Про це повідомляє «Детектор медіа».

Як наголошується, Facebook має 46 глобальних партнерів, які займаються перевіркою інформації, але партнерів в Україні поки немає.

За словами менеджера з публічної політики щодо України у Facebook Катерини Крук, перевірку інформації компанія довіряє іншим організаціям через те, що не має технічної можливості набрати штат експертів, щоб робити це самостійно.

«У нас є потенційна співпраця, але ще не підписаний контракт і, відповідно, ми готуємося на 2020 рік, щоб запустити цю програму в Україні», - заявила вона.

Facebook візуально буде виділяти у стрічці інформацію, яка має ознаки маніпуляцій.

«Ми відповідним чином будемо графічно виділяти її і попереджати людей, що вона може бути маніпулятивною, давати їм контекстну інформацію або посилання на статтю, яка розвінчує якийсь міф», - зазначила Крук.

До слова, у бухгалтера Facebook вкрали носій з даними тисяч співробітників.