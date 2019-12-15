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    Facebook запустить в Україні програму протидії дезінформації

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    <p>Facebook візуально буде виділяти у стрічці інформацію, яка має ознаки маніпуляцій</p> - Facebook запустить в Україні програму протидії дезінформації

    Facebook візуально буде виділяти у стрічці інформацію, яка має ознаки маніпуляцій

    Соцмережа має 46 глобальних партнерів, які займаються перевіркою інформації, але партнерів в Україні поки немає

    Соціальна мережа Facebook в першій половині наступного року запустить в Україні фактчекінгову програму і буде позначати маніпуляції в стрічці новин.

    Про це повідомляє «Детектор медіа».

    Як наголошується, Facebook має 46 глобальних партнерів, які займаються перевіркою інформації, але партнерів в Україні поки немає.

    За словами менеджера з публічної політики щодо України у Facebook Катерини Крук, перевірку інформації компанія довіряє іншим організаціям через те, що не має технічної можливості набрати штат експертів, щоб робити це самостійно.

    «У нас є потенційна співпраця, але ще не підписаний контракт і, відповідно, ми готуємося на 2020 рік, щоб запустити цю програму в Україні», - заявила вона.

    Facebook візуально буде виділяти у стрічці інформацію, яка має ознаки маніпуляцій.

    «Ми відповідним чином будемо графічно виділяти її і попереджати людей, що вона може бути маніпулятивною, давати їм контекстну інформацію або посилання на статтю, яка розвінчує якийсь міф», - зазначила Крук.

    До слова, у бухгалтера Facebook вкрали носій з даними тисяч співробітників.

    Нагадаємо, в Італії суд зобов’язав Facebook відновити сторінку неофашистської партії.
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