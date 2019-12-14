У Росії знімуть свій серіал «Слуга народу» з Галкіним



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Гуморист Максим Галкін

Події в серіалі будуть розгортатися у 2042 році

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян запропонував зняти в Росії свою версію українського серіалу «Слуга народу», взявши на роль Василя Голобородька, який став президентом країни, гумориста Максима Галкіна.

Про це він розповів виданню «Дни.ру».

За словами Манукяна, події в серіалі будуть розгортатися у 2042 році. За його сюжетом, герой Галкіна прокидається в замку поряд з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, і чує стукіт у двері. Відкривши незнайомцю, він приймає вітання з отриманням посади президента Росії, а артистка автоматично отримує статус першої леді держави.

Манукян пожартував, що також в серіалі в ролях другого плану могли б зіграти співаки Філіп Кіркоров та Микола Басков. «Ось це буде феєрія», – зауважив він.

Нагадаємо, серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір.

Як повідомлялося, Зеленський відреагував на показ серіалу «Слуга народу» в Росії.