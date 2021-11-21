Названо найпопулярніші месенджери в Україні
Якими месенджерами найчастіше користуються українці для спілкування в інтернеті
Який месенджери є найпопулярнішим серед українців? Відповідь на це питання дає опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Опитування українців проводили ще у вересні методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Результати досить очікувані:
- На першому місці, як і раніше, Viber, яким користується 73,6% опитаних.
- Другим за популярністю є месенджер Facebook – 42,7%.
- На третьому розташувався Telegram – 31,6%.
- Четверте зайняв WhatsApp із результатом у 25,3 відсотка.
- Останнє місце за Signal, який в Україні виявився непопулярним – всього 3,8% користувачів.
Як можна зрозуміти з наданих показників, багато українців використовує одразу кілька месенджерів. При чому 18,7% опитаних відповіли, що взагалі не користуються вказаними месенджерами на смартфоні.
Результати також показують, що показники усіх сервісів цьогоріч зросли:
- Viber – з 65,8 до 73,6%;
- Facebook – з 34,9 до 42,7%;
- Telegram – з 24,2 до 31,6%.
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