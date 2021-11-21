Названо найпопулярніші месенджери в Україні

Якими месенджерами найчастіше користуються українці для спілкування в інтернеті

Який месенджери є найпопулярнішим серед українців? Відповідь на це питання дає опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування українців проводили ще у вересні методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Результати досить очікувані:

На першому місці, як і раніше, Viber, яким користується 73,6% опитаних.

Другим за популярністю є месенджер Facebook – 42,7%.

На третьому розташувався Telegram – 31,6%.

Четверте зайняв WhatsApp із результатом у 25,3 відсотка.

Останнє місце за Signal, який в Україні виявився непопулярним – всього 3,8% користувачів.

Як можна зрозуміти з наданих показників, багато українців використовує одразу кілька месенджерів. При чому 18,7% опитаних відповіли, що взагалі не користуються вказаними месенджерами на смартфоні.

Результати також показують, що показники усіх сервісів цьогоріч зросли: