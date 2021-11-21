  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Названо найпопулярніші месенджери в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Viber - найпопулярніший месенджер в Україні - Названо найпопулярніші месенджери в Україні
    Viber - найпопулярніший месенджер в Україні
    фото з відкритих джерел

    Якими месенджерами найчастіше користуються українці для спілкування в інтернеті

    Який месенджери є найпопулярнішим серед українців? Відповідь на це питання дає опитування Київського міжнародного інституту соціології.

    Опитування українців проводили ще у вересні методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

    Результати досить очікувані:

    • На першому місці, як і раніше, Viber, яким користується 73,6% опитаних.
    • Другим за популярністю є месенджер Facebook – 42,7%.
    • На третьому розташувався Telegram – 31,6%.
    • Четверте зайняв WhatsApp із результатом у 25,3 відсотка.
    • Останнє місце за Signal, який в Україні виявився непопулярним – всього 3,8% користувачів.

    Як можна зрозуміти з наданих показників, багато українців використовує одразу кілька месенджерів. При чому 18,7% опитаних відповіли, що взагалі не користуються вказаними месенджерами на смартфоні.

    Результати також показують, що показники усіх сервісів цьогоріч зросли:

    • Viber – з 65,8 до 73,6%;
    • Facebook – з 34,9 до 42,7%;
    • Telegram – з 24,2 до 31,6%.

    Читайте також:

    Теги: Facebook Telegram WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо найпопулярніші месенджери в Україні