  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Російські кораблі стежили за флотом США у Чорному морі – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві - Російські кораблі стежили за флотом США у Чорному морі – ЗМІ
    Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві
    Фото з відкритих джерел

    Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за кораблем USS Porter

    Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за американським кораблем USS Porter під час його транзиту Чорним морем у межах навчань минулого тижня. Про це пише Wall Street Journal.

    Під час чотириденного переходу з Грузії до Румунії корабля USS Porter із крилатими ракетами Tomahawk супроводжував USS Mount Whintey – більший, але менш озброєний корабель, а також інші судна союзних країн.

    Над американським кораблем «завис» російський гвинтокрил. Через вісім хвилин вертоліт рушив до корабля Mount Whintey. Попри напруженість, маневри росіян були «безпечними і професійними», повідомив капітан Кайл Грант, який є командиром Оперативної групи 65, що відповідає за есмінці в Європі.

    Врешті американські кораблі успішно прибули в Румунію, а російські пішли, як тільки корабель союзників вийшов із міжнародних вод.

    Як відомо, 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.

    Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві. Володимир Путін заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для Росії, оскільки Альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

    Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України.

    Як відомо, у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

    До слова, президент РФ Володимир Путін, який окупував Крим та почав війну на Донбасі, заявив, що Росія – це миролюбна держава.

    Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

    Читайте також:
    Теги: Крим Росія США НАТО Путін вертоліт корабель навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські кораблі стежили за флотом США у Чорному морі – ЗМІ