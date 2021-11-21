Російські кораблі стежили за флотом США у Чорному морі – ЗМІ

Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві

Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за кораблем USS Porter

Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за американським кораблем USS Porter під час його транзиту Чорним морем у межах навчань минулого тижня. Про це пише Wall Street Journal.

Під час чотириденного переходу з Грузії до Румунії корабля USS Porter із крилатими ракетами Tomahawk супроводжував USS Mount Whintey – більший, але менш озброєний корабель, а також інші судна союзних країн.

Над американським кораблем «завис» російський гвинтокрил. Через вісім хвилин вертоліт рушив до корабля Mount Whintey. Попри напруженість, маневри росіян були «безпечними і професійними», повідомив капітан Кайл Грант, який є командиром Оперативної групи 65, що відповідає за есмінці в Європі.

Врешті американські кораблі успішно прибули в Румунію, а російські пішли, як тільки корабель союзників вийшов із міжнародних вод.

Як відомо, 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.

Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві. Володимир Путін заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для Росії, оскільки Альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України.

Як відомо, у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

До слова, президент РФ Володимир Путін, який окупував Крим та почав війну на Донбасі, заявив, що Росія – це миролюбна держава.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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