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    Спікер Разумков привітав свою зіркову маму (фото)

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    Народна артистка України та матір спікера парламенту Наталія Кудря сьогодні святкує 62-й день народження - Спікер Разумков привітав свою зіркову маму (фото)
    Народна артистка України та матір спікера парламенту Наталія Кудря сьогодні святкує 62-й день народження
    Фото: day.kyiv.ua

    Мати Дмитра Разумкова – народна артистка України Наталія Кудря

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав у Facebook свою маму Наталію Кудрю з 62-м днем народження.

    «Ти завжди була і залишаєшся моєю підтримкою і натхненником. Першим критиком і порадником. Найближчим другом і найкращою мамою. Найголовніше, щоб ти була здорова. Хочу завжди бачити в твоїх очах щастя, а на обличчі – твою рідну посмішку», – написав Разумков.

    Він також побажав мамі, щоб всі її мрії збувалися, а життя дарувало яскраві емоції і події.

    «Дякую тобі за все! З Днем народження, мамо!», – написав Разумков російською та опублікував дитяче фото з матір’ю.

    Фото: Дмитро Разумков / Facebook
    Фото: Дмитро Разумков / Facebook

    Як відомо, мати Дмитра Разумкова – Наталія Кудря, актриса, народна артистка України. Наразі працює Національному академічному театрі імені Лесі Українки. Матір Разумкова виступала разом із найвідомішими зірками театру та кіно. Також вона знімалася у мюзиклі «За двома зайцями» разом з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

    Батько Дмитра Разумкова – Олександр Разумков, який у 1994-1995 рр. був першим помічником президента України Леоніда Кучми, керівником групи помічників і референтів президента. Подав у відставку в кінці грудня 1995 через конфлікт з главою Адміністрації президента України Дмитром Табачником. Олександр Разумков помер 29 жовтня 1999 року в Києві, він хворів на важку невиліковну хворобу.

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    Теги: кіно свята культура актриса Дмитро Разумков
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    Спікер Разумков привітав свою зіркову маму (фото)