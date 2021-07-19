Скандальна Лобода слідом за Ані Лорак анонсувала концерт в Україні

Ціна квитків на одеський концерт Лободи сягає 17 тисяч гривень

Заслужена артистка України Світлана Лобода, яка після 2014 року втекла жити у Росію, їде до України з концертами. Як й інша скандальна її колежанка по сцені Ані Лорак, Лобода збирається виступити в Одесі. Концерт артистки запланований на 14 серпня в клубі Ibiza. Про це повідомляється в Instagram заходу.

«Найяскравіша та безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода в Ibiza Beach Club», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сама Лобода поки ніяк не коментувала майбутній концерт в Україні.

Світлана Лобода збирається виступити в Одесі

Ціна квитків на концерт «суперзірки» стартує від 1,3 тис. грн й сягає 17 тис.

Нагадаємо, співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, збирається дати пару концертів в Україні. Виконавиця готується вийти на українську сцену вперше за сім років. Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті concert.ua, Кароліна Куек має намір відіграти два сольні концерти поспіль в Одесі 16 та 17 серпня. Раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

Також нагадаємо, що у червні Лобода приїжджала в Україну для зйомок кліпу.

Нагадаємо, нещодавно Лобода назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.