  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Скандальна Лобода слідом за Ані Лорак анонсувала концерт в Україні

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Світлана&nbsp;Лобода планує виступити в Одесі у серпні&nbsp; - Скандальна Лобода слідом за Ані Лорак анонсувала концерт в Україні
    Світлана Лобода планує виступити в Одесі у серпні 
    Фото: instagram.com/ibiza_beach_club

    Ціна квитків на одеський концерт Лободи сягає 17 тисяч гривень

    Заслужена артистка України Світлана Лобода, яка після 2014 року втекла жити у Росію, їде до України з концертами. Як й інша скандальна її колежанка по сцені Ані Лорак, Лобода збирається виступити в Одесі. Концерт артистки запланований на 14 серпня в клубі Ibiza. Про це повідомляється в Instagram заходу.

    «Найяскравіша та безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода в Ibiza Beach Club», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що сама Лобода поки ніяк не коментувала майбутній концерт в Україні.

    Світлана Лобода збирається виступити в Одесі

    Світлана Лобода збирається виступити в Одесі

    Ціна квитків на концерт «суперзірки» стартує від 1,3 тис. грн й сягає 17 тис.

    Нагадаємо, співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, збирається дати пару концертів в Україні. Виконавиця готується вийти на українську сцену вперше за сім років. Згідно з оголошенням, розміщеним на сайті concert.ua, Кароліна Куек має намір відіграти два сольні концерти поспіль в Одесі 16 та 17 серпня. Раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

    Також нагадаємо, що у червні Лобода приїжджала в Україну для зйомок кліпу.

    Нагадаємо, нещодавно Лобода назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

    Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

    Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.

    Читайте також: Ротару, Лобода, Ані Лорак та Повалій: хто з українських артистів поїхав у Росію на Пісню року

    Теги: Росія пропаганда Одеса Світлана Лобода музика скандал актриса артист концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скандальна Лобода слідом за Ані Лорак анонсувала концерт в Україні