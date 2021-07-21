Свято Казанської ікони Богородиці: про що сьогодні просять православні християни

21 липня просять про мир у родині

Ця ікона – одна з найвідоміших і найшанованих

Історія Казанської ікони Божої Матері починається у XVI столітті. Саме 21 липня у 1579 році відбулася її поява.

Казанська ікона Божої Матері вважається чудотворною – вона здатна вилікувати вірян від будь-якої недуги. Християни вірять, що ікона допомагає у складних життєвих ситуаціях, під час скорботи й печалі, а також знайти свій істинний шлях.

Ікону вважають покровителькою всіх жінок, перед нею моляться про сімейне щастя, здоров'я дітей і чоловіка, достаток у домі та спокій у родині, а також просять про народження дитини.

Що сьогодні треба зробити:

Літнє свято Казанської ікони Богородиці вважалося початком збору врожаю і перших жнив, тож цього дня починають готувати льохи до зими.

21 липня зазвичай прополюють город.

У тих населених пунктах, де Казанська є престольним святом, влаштовуються справжні гуляння, які можуть тривати два або три дні.

Цього дня також вітається одруження, адже, згідно із віруваннями, укладені в день Казанської Божої Матері шлюби будуть щасливими і міцними. Цією іконою, зокрема, благословляють молодих.

Що робити не слід:

На свято Казанської ікони Божої Матері не можна працювати по дому (прати, шити, займатися іншою важкою працею).

Цього дня заборонено лаятися і сваритися, плакати й сумувати.

Не варто сьогодні купатися у відкритих водоймах.

Вшанування цього чудотворного образу відбувається двічі на рік: 21 липня і 4 листопада.

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