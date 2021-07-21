Свято Казанської ікони Богородиці: про що сьогодні просять православні християни
Ця ікона – одна з найвідоміших і найшанованих
Історія Казанської ікони Божої Матері починається у XVI столітті. Саме 21 липня у 1579 році відбулася її поява.
Казанська ікона Божої Матері вважається чудотворною – вона здатна вилікувати вірян від будь-якої недуги. Християни вірять, що ікона допомагає у складних життєвих ситуаціях, під час скорботи й печалі, а також знайти свій істинний шлях.
Ікону вважають покровителькою всіх жінок, перед нею моляться про сімейне щастя, здоров'я дітей і чоловіка, достаток у домі та спокій у родині, а також просять про народження дитини.
Що сьогодні треба зробити:
- Літнє свято Казанської ікони Богородиці вважалося початком збору врожаю і перших жнив, тож цього дня починають готувати льохи до зими.
- 21 липня зазвичай прополюють город.
- У тих населених пунктах, де Казанська є престольним святом, влаштовуються справжні гуляння, які можуть тривати два або три дні.
- Цього дня також вітається одруження, адже, згідно із віруваннями, укладені в день Казанської Божої Матері шлюби будуть щасливими і міцними. Цією іконою, зокрема, благословляють молодих.
Що робити не слід:
- На свято Казанської ікони Божої Матері не можна працювати по дому (прати, шити, займатися іншою важкою працею).
- Цього дня заборонено лаятися і сваритися, плакати й сумувати.
- Не варто сьогодні купатися у відкритих водоймах.
Вшанування цього чудотворного образу відбувається двічі на рік: 21 липня і 4 листопада.