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    Свято Казанської ікони Богородиці: про що сьогодні просять православні християни

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    21 липня просять про мир у родині - Свято Казанської ікони Богородиці: про що сьогодні просять православні християни
    21 липня просять про мир у родині

    Ця ікона – одна з найвідоміших і найшанованих

    Історія Казанської ікони Божої Матері починається у XVI столітті. Саме 21 липня у 1579 році відбулася її поява.

    Казанська ікона Божої Матері вважається чудотворною – вона здатна вилікувати вірян від будь-якої недуги. Християни вірять, що ікона допомагає у складних життєвих ситуаціях, під час скорботи й печалі, а також знайти свій істинний шлях.

    Ікону вважають покровителькою всіх жінок, перед нею моляться про сімейне щастя, здоров'я дітей і чоловіка, достаток у домі та спокій у родині, а також просять про народження дитини.

    Що сьогодні треба зробити:

    • Літнє свято Казанської ікони Богородиці вважалося початком збору врожаю і перших жнив, тож цього дня починають готувати льохи до зими.
    • 21 липня зазвичай прополюють город.
    • У тих населених пунктах, де Казанська є престольним святом, влаштовуються справжні гуляння, які можуть тривати два або три дні.
    • Цього дня також вітається одруження, адже, згідно із віруваннями, укладені в день Казанської Божої Матері шлюби будуть щасливими і міцними. Цією іконою, зокрема, благословляють молодих.

    Що робити не слід:

    • На свято Казанської ікони Божої Матері не можна працювати по дому (прати, шити, займатися іншою важкою працею).
    • Цього дня заборонено лаятися і сваритися, плакати й сумувати.
    • Не варто сьогодні купатися у відкритих водоймах.

    Вшанування цього чудотворного образу відбувається двічі на рік: 21 липня і 4 листопада.

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    Теги: історія свята
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    Свято Казанської ікони Богородиці: про що сьогодні просять православні християни