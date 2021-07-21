21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Яке сьогодні свято, прикмети і заборони

21 липня відзначають Міжнародний день нездорової їжі.

Cьогодні православні християни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського, в народі свято називається Прокопій Жнець. Інші назви свята – «Прокопій», «Прокоп'єв день», «Жнець», «Казанська річна», «Зажинки».

Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на честь святого. Після цього накривали столи, влаштовували частування. Продовжували на Прокопія і заготовляти корми для худоби. «На гостру косу – багато сінокосу», – говорили селяни.

Також 21 липня віряни святкують явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської.

Народні прикмети на 21 липня:

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.

Якщо в цей день молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Занадто активні бджоли – до спеки.

У народі кажуть, що купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити водяного.

Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу, адже шлях може бути занадто виснажливий.

Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Бджоли зліші стали – скоро почнеться спека.

Що не рекомендується робити 21 липня:

Починати нові справи, вони навряд чи будуть успішними.

Ображатися на кого-небудь і сваритися.

Лінуватися. Удача посміхнеться тільки тим, хто сьогодні добре попрацювати.

У кого іменини 21 липня?

Іменини сьогодні святкують Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій (Прокіп).

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