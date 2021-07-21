  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    21 липня не слід братися за нові справи - 21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    21 липня не слід братися за нові справи

    Яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    21 липня відзначають Міжнародний день нездорової їжі.

    Cьогодні православні християни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського, в народі свято називається Прокопій Жнець. Інші назви свята – «Прокопій», «Прокоп'єв день», «Жнець», «Казанська річна», «Зажинки».

    Прокопія Женця ще називали Жатвенніком, оскільки з його іменин починали жати жито. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на честь святого. Після цього накривали столи, влаштовували частування. Продовжували на Прокопія і заготовляти корми для худоби. «На гостру косу – багато сінокосу», – говорили селяни.

    Також 21 липня віряни святкують явлення ікони Пресвятої Богородиці Казанської.

    Народні прикмети на 21 липня:

    • Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
    • Якщо в цей день молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
    • Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.
    • Занадто активні бджоли – до спеки.
    • У народі кажуть, що купатися в цей день не можна, оскільки можна потривожити водяного.
    • Також сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу, адже шлях може бути занадто виснажливий.
    • Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
    • Бджоли зліші стали – скоро почнеться спека.

    Що не рекомендується робити 21 липня:

    • Починати нові справи, вони навряд чи будуть успішними.
    • Ображатися на кого-небудь і сваритися.
    • Лінуватися. Удача посміхнеться тільки тим, хто сьогодні добре попрацювати.

    У кого іменини 21 липня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій (Прокіп).

    Читайте також:
    Теги: свята спека бджоли
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони