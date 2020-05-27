Тираж роману Марії Матіос «Солодка Даруся» досяг 200 тис примірників



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Марія Матіос – автор цілого ряду художніх творів, три з яких отримали книжковий «Оскар» Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»

Роман перекладений німецькою, англійською, французькою, італійською, польською та іншими мовами

Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» повідомило, що загальний тираж роману української письменниці Марії Матіос «Солодка Даруся» досяг 200 тис. примірників. Про це йдеться на сторінці видавництва у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що роман був виданий у ряді європейських країн.

«На даний момент «Солодка Даруся» перекладений німецькою, англійською, французькою, італійською, польською та іншими мовами. Цей роман – справжня перлина! Марія Матіос має неймовірно потужний поетичний стиль. Вона впевнено тче історію – зовсім як у величній античній трагедії», – процитувало видавництво коментар французької критики після виходу «Солодкої Дарусі» у престижному видавництві «Галлімар».

До відома, Марія Матіос – автор цілого ряду художніх творів, три з яких отримали книжковий «Оскар» Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»: «Солодка Даруся» – за підсумками 2005 року, «Майже ніколи не навпаки» - 2008 року, «Букова земля» – 2019 року.