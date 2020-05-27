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    Культура

    Тираж роману Марії Матіос «Солодка Даруся» досяг 200 тис примірників

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    Марія Матіос &ndash; автор цілого ряду художніх творів, три з яких отримали книжковий &laquo;Оскар&raquo; Всеукраїнського рейтингу &laquo;Книжка року&raquo; - Тираж роману Марії Матіос «Солодка Даруся» досяг 200 тис примірників
    Марія Матіос – автор цілого ряду художніх творів, три з яких отримали книжковий «Оскар» Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»

    Роман перекладений німецькою, англійською, французькою, італійською, польською та іншими мовами

    Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» повідомило, що загальний тираж роману української письменниці Марії Матіос «Солодка Даруся» досяг 200 тис. примірників. Про це йдеться на сторінці видавництва у соціальній мережі Facebook.

    Зазначається, що роман був виданий у ряді європейських країн.

    «На даний момент «Солодка Даруся» перекладений німецькою, англійською, французькою, італійською, польською та іншими мовами. Цей роман – справжня перлина! Марія Матіос має неймовірно потужний поетичний стиль. Вона впевнено тче історію – зовсім як у величній античній трагедії», – процитувало видавництво коментар французької критики після виходу «Солодкої Дарусі» у престижному видавництві «Галлімар».

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    До відома, Марія Матіос – автор цілого ряду художніх творів, три з яких отримали книжковий «Оскар» Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»: «Солодка Даруся» – за підсумками 2005 року, «Майже ніколи не навпаки» - 2008 року, «Букова земля» – 2019 року.

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