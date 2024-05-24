«Це унікальна здатність українців»: у Києві відбулася прем’єра фільму про військовий гумор
Режисер Костянтин Кляцкін: «Фільм «Нам своє робить» – це спроба дослідити унікальну здатність українців, яка, можливо, в чомусь є і нашою зброєю»
До Дня Героїв у столичному кінотеатрі «Жовтень» відбулася презентація документального фільму про військовий гумор «Нам своє робить» режисера Костянтина Кляцкіна.
Стрічка розповідає, як гумор на війні підтримує стійкість та впертість захисників і захисниць через чотири теми жартів: воєнний побут, «паперова» армія, бойові курйози та тварини на війні.
У фільмі взяли участь бійці з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, групи «Тора» та групи «Молот». За словами творців стрічки, попри різні ділянки фронту, різні підрозділи, різні спеціальності й досвід, саме гумор допомагає переживати найбільші навантаження, триматися стійко та вперто.
«Показати війну, жартуючи – це мистецтво. Але і війна без жартів – не війна. Як і кожен жарт – це своєрідне мистецтво. І тоді ти живеш, можеш відчувати, реагувати і реготати. Навіть у непідхожий момент», – зазначив Олександр Порхун, виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів.
Продюсер фільму Сергій Малярчук розповів, що фільм покликаний донести до суспільства, що «в армії не жартують, а живуть жартом». Він переконаний, що саме гумор допомагає військовим зберігати стійкість у надважких умовах.
«Гумор знімає напруженість, згладжує конфлікти, допомагає відрефлексувати важкі події. Тож фільм «Нам своє робить» – це наша спроба дослідити за допомогою кіномови цю унікальну здатність українців, яка, можливо, в чомусь є і нашою зброєю», – зауважив режисер стрічки Костянтин Кляцкін.
Проєкт реалізований студією DocNoteFilms за участі об’єднання Вавилон'13, завдяки конкурсу з фінансування ветеранського бізнесу «Варто», який проводить Український ветеранський фонд.
Нагадаємо, що днями у столичному кінотеатрі «Жовтень» відбувся прем’єрний показ документального кіно «Гімн життя», який складається з семи короткометражних фільмів. Кожен розповідає особисті історії українців, які вони переживали та продовжують переживати під час війни.
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