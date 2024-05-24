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«Це унікальна здатність українців»: у Києві відбулася прем’єра фільму про військовий гумор

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Це унікальна здатність українців»: у Києві відбулася прем’єра фільму про військовий гумор
Стрічка «Нам своє робить» розповідає, як гумор на війні підтримує стійкість та впертість захисників і захисниць
фото: glavcom.ua

Режисер Костянтин Кляцкін: «Фільм «Нам своє робить» – це спроба дослідити унікальну здатність українців, яка, можливо, в чомусь є і нашою зброєю»

До Дня Героїв у столичному кінотеатрі «Жовтень» відбулася презентація документального фільму про військовий гумор «Нам своє робить» режисера Костянтина Кляцкіна.

Стрічка розповідає, як гумор на війні підтримує стійкість та впертість захисників і захисниць через чотири теми жартів: воєнний побут, «паперова» армія, бойові курйози та тварини на війні.

Постер до фільму «Нам своє робить»
Постер до фільму «Нам своє робить»

У фільмі взяли участь бійці з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, групи «Тора» та групи «Молот». За словами творців стрічки, попри різні ділянки фронту, різні підрозділи, різні спеціальності й досвід, саме гумор допомагає переживати найбільші навантаження, триматися стійко та вперто. 

«Показати війну, жартуючи – це мистецтво. Але і війна без жартів – не війна. Як і кожен жарт – це своєрідне мистецтво. І тоді ти живеш, можеш відчувати, реагувати і реготати. Навіть у непідхожий момент», – зазначив Олександр Порхун, виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів.

У Києві відбулася презентація документального фільму про військовий гумор «Нам своє робить»
У Києві відбулася презентація документального фільму про військовий гумор «Нам своє робить»
фото надане командою фільму «Нам своє робить»

Продюсер фільму Сергій Малярчук розповів, що фільм покликаний донести до суспільства, що «в армії не жартують, а живуть жартом». Він переконаний, що саме гумор допомагає військовим зберігати стійкість у надважких умовах.

«Гумор знімає напруженість, згладжує конфлікти, допомагає відрефлексувати важкі події. Тож фільм «Нам своє робить» – це наша спроба дослідити за допомогою кіномови цю унікальну здатність українців, яка, можливо, в чомусь є і нашою зброєю», – зауважив режисер стрічки Костянтин Кляцкін.

Військові, які взяли участь у фільмі «Нам своє робить», та режисер стрічки Костянтин Кляцкін (справа)
Військові, які взяли участь у фільмі «Нам своє робить», та режисер стрічки Костянтин Кляцкін (справа)
фото надане командою фільму «Нам своє робить»

Проєкт реалізований студією DocNoteFilms за участі об’єднання Вавилон'13, завдяки конкурсу з фінансування ветеранського бізнесу «Варто», який проводить Український ветеранський фонд.

Нагадаємо, що днями у столичному кінотеатрі «Жовтень» відбувся прем’єрний показ документального кіно «Гімн життя», який складається з семи короткометражних фільмів. Кожен розповідає особисті історії українців, які вони переживали та продовжують переживати під час війни.

Теги: кіно військові фільм

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