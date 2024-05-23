Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко призначив нового начальника білоруського Генштабу: що про нього відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Лукашенко призначив нового начальника білоруського Генштабу: що про нього відомо
52-річний Муравейко закінчив Мінське вище військово-політичне училище та Військову академію російського Генштабу
фото з відкритих джерел

Новий начальник Генштабу заявляв, що Білорусь має «прорубати коридор» через Литву за допомогою зброї, щоб отримати доступ до транзиту товарів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нове призначення у Збройних Силах країни, а саме, призначив нового начальника Генерального штабу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, на посаду начальника Генерального штабу – першого заступника міністра оборони Білорусі призначено Павла Муравейка. 

Білоруський диктатор під час призначення Павла Муравейка був занепокоєним, аби голова Міноборони та начальник Генштабу спрацювалися: «У нас міністр оборони є міністр оборони, і йому підпорядковуються всі у Міністерстві оборони. Проте начальник Генерального штабу має певну самостійність. Безпосередньо займається плануванням та реалізацією тих чи інших військових заходів. Дуже тонка межа між міністром оборони та начальником Генштабу».

52-річний Муравейко закінчив Мінське вище військово-політичне училище та Військову академію російського Генштабу. Служив у мотострілецьких військах. З 2013 до 2020 року обіймав посаду начальника Головного оперативного управління Генштабу, а згодом посаду першого заступника держсекретаря Ради Безпеки Республіки Білорусь.

У грудні 2023 року Муравейко потрапив до станційних списків Євросоюзу, пов'язаних із російським вторгненням в Україну. Саме з території Білорусі російська армія вела наступ на Київ, військові аеродроми використовувалися для вильотів російської авіації.

Раніше Муравейко заявляв, що Білорусь має всі підстави «прорубати життєво важливий коридор» через Литву за допомогою зброї, щоб отримати доступ до транзиту товарів. 

«Литва фактично заборонила нам переміщувати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок стосується економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї. І в інших умовах нас би ніхто в світі не засудив, але не в нинішніх, коли на країну чиниться безпрецедентний тиск із боку Заходу», – заявив Муравейко. Це спровокувало диплматичний конфлікт між країнами.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу збройних сил Віктора Гулевича. 

До слова, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Міністр оборони Віктор Хрєнін пояснив, що у воєнній доктрині вказано «джерела загроз для Білорусі», і серед можливих варіантів додано «розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського».

Читайте також: 

Теги: Білорусь міністр Олександр Лукашенко Міноборони армія військові президент диктатор наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законом передбачається обмеження реклами азартних ігор (зокрема недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства
Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу
24 квiтня, 13:53
Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України
Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ
1 травня, 21:09
Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявляв, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання
Міноборони повідомило, скільки коштує забезпечення одного солдата
4 травня, 06:35
Часів Яр постійно перебуває під обстрілами та штурмом загарбників
Розвідка: Втрата Часового Яру – це питання часу
3 травня, 05:04
Литва передасть радари Amber-1800 Україні
Литва передала Україні новий пакет допомоги: подробиці
17 травня, 18:21
Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі
Євросоюз висловив «щирі співчуття» через загибель президента Ірану
20 травня, 11:00
Ердоган отримав новы повноваження щодо армії
Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію
Вчора, 09:30
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
Вчора, 05:16
Самопочуття Роберта Фіцо поступово покращується
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
Вчора, 13:37

Політика

Словаччина може визнати терактом замах на Роберта Фіцо
Словаччина може визнати терактом замах на Роберта Фіцо
Британія посилить українську ППО, допомога вже в дорозі
Британія посилить українську ППО, допомога вже в дорозі
Лукашенко призначив нового начальника білоруського Генштабу: що про нього відомо
Лукашенко призначив нового начальника білоруського Генштабу: що про нього відомо
Держдеп працює над зняттям заборони для України щодо застосування зброї на території РФ – NYT
Держдеп працює над зняттям заборони для України щодо застосування зброї на території РФ – NYT
У Росії арештували заступника начальника Генштабу ЗС РФ
У Росії арештували заступника начальника Генштабу ЗС РФ
Ініціатива Німеччини щодо ППО Україні може зазнати фіаско – Politico
Ініціатива Німеччини щодо ППО Україні може зазнати фіаско – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
23K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
11K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
9049
Росіяни почали замість Туреччини тікати до двох інших країн – Reuters
6904
Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст
6042
Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)

Новини

Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua