Лукашенко призначив нового начальника білоруського Генштабу: що про нього відомо

Новий начальник Генштабу заявляв, що Білорусь має «прорубати коридор» через Литву за допомогою зброї, щоб отримати доступ до транзиту товарів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нове призначення у Збройних Силах країни, а саме, призначив нового начальника Генерального штабу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, на посаду начальника Генерального штабу – першого заступника міністра оборони Білорусі призначено Павла Муравейка.

Білоруський диктатор під час призначення Павла Муравейка був занепокоєним, аби голова Міноборони та начальник Генштабу спрацювалися: «У нас міністр оборони є міністр оборони, і йому підпорядковуються всі у Міністерстві оборони. Проте начальник Генерального штабу має певну самостійність. Безпосередньо займається плануванням та реалізацією тих чи інших військових заходів. Дуже тонка межа між міністром оборони та начальником Генштабу».

52-річний Муравейко закінчив Мінське вище військово-політичне училище та Військову академію російського Генштабу. Служив у мотострілецьких військах. З 2013 до 2020 року обіймав посаду начальника Головного оперативного управління Генштабу, а згодом посаду першого заступника держсекретаря Ради Безпеки Республіки Білорусь.

У грудні 2023 року Муравейко потрапив до станційних списків Євросоюзу, пов'язаних із російським вторгненням в Україну. Саме з території Білорусі російська армія вела наступ на Київ, військові аеродроми використовувалися для вильотів російської авіації.

Раніше Муравейко заявляв, що Білорусь має всі підстави «прорубати життєво важливий коридор» через Литву за допомогою зброї, щоб отримати доступ до транзиту товарів.

«Литва фактично заборонила нам переміщувати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок стосується економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї. І в інших умовах нас би ніхто в світі не засудив, але не в нинішніх, коли на країну чиниться безпрецедентний тиск із боку Заходу», – заявив Муравейко. Це спровокувало диплматичний конфлікт між країнами.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу збройних сил Віктора Гулевича.

До слова, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Міністр оборони Віктор Хрєнін пояснив, що у воєнній доктрині вказано «джерела загроз для Білорусі», і серед можливих варіантів додано «розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського».