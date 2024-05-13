Вікторія Нуланд розповіла, кого Путін хоче бачити на місці президента України

У 2022 році The Washington Post повідомив, що Янукович чекав у Білорусі, поки Росія за «три дні» візьме Київ, щоб повернутися до влади

Нуланд: Путін не готовий до чесних переговорів

Президент країни-агресорки Володимир Путін воліє бачити на чолі України експрезидента Віктора Януковича, адже він готовий «підкорити Київ забаганкам Москви». Таку думку висловила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню «Медуза».

За її словами, Путін не готовий до чесних переговорів, саме тому «йому хочеться бачити на чолі України лідера на кшталт Януковича, який був би готовий підкорити Київ забаганкам Москви: піддати власну економіку розграбуванню, а територію надати під російські військові бази. Зеленський не така людина».

Також Нуланд прокоментувала нещодавнє повідомлення про оголошення в розшук Росією Володимира Зеленського: «Не знаю, що це означає для Зеленського в практичному сенсі – не думаю, що він планує… Краще не продовжуватиму», – зауважила ексзаступниця держсекретаря США.

Політикиня зауважила, що і сама вже декілька років перебуває у так званому російському розшуку, проте, який сенс цього рішення щодо Зеленського – вона не розуміє.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

До слова, у Кремлі сталася істерика через візит до Києва заступниці держсекретаря США із політичних питань Вікторії Нуланд. Речник президента РФ Дмитро Пєсков традиційно звинуватив американців і згадав улюблену тезу російської пропаганди про «пиріжки на Майдані».