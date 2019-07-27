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    Культура

    У Києві 15 серпня вперше виступить ізраїльський піаніст Таль Бабицький

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    15 серпня Таль Бабицький в Caribbean Club Concert Hall подарує слухачам унікальний, яскравий та мелодійний музичний ізраїльський коктейль з джазу, фанку і соулу - У Києві 15 серпня вперше виступить ізраїльський піаніст Таль Бабицький
    15 серпня Таль Бабицький в Caribbean Club Concert Hall подарує слухачам унікальний, яскравий та мелодійний музичний ізраїльський коктейль з джазу, фанку і соулу

    Не пропустіть чарівний музичний вечір в затишному місці

    15 серпня ізраїльський композитор та піаніст Таль Бабицький зіграє концерт у Києві. У столичному Caribbean Club Concert-Hall музикант представить програму авторських пісень, в які можна закохатися з першої ноти.

    Таля Бабицького називають одним з найбільш плідних композиторів і виконавців нашого часу. На його рахунку сім оригінальних альбомів, музика для кіно і телебачення, композиції та аранжування для десятків артистів різних жанрів: джаз, соул, поп-рок та інших.

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    Композитор створив новий стиль під назвою «космічний ф’южн» - жанр, який подорожує між джазом і поп-роком, романтичною музикою та латинськими ритмами.

    15 серпня Таль Бабицький в Caribbean Club Concert Hall подарує слухачам унікальний, яскравий та мелодійний музичний ізраїльський коктейль з джазу, фанку і соулу, приправлений етнічними та бразильськими ритмами.

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