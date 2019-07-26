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    Гройсман розповів, коли Кабмін розгляне звільнення Кличка

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман&nbsp; - Гройсман розповів, коли Кабмін розгляне звільнення Кличка
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 

    Призначення голові держадміністрацій - повноваження президента, зазначив Гройсман

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні. Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

    «Відповідно до Конституції всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно… Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка чи не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не говорив», — заявив прем'єр.

    Гройсман повідомив, що питання щодо погодження звільнення Кличка буде винесене на найближче засідання уряду для розгляду.

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    «Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати голів адміністрацій, і не буду заважати президенту чинному», — запевнив він.

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

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