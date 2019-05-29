У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка



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Роман Сущенко

Виставка називається «Чорнила, цибулеве лушпиння та буряковий сік: мистецтво політичного в’язня Романа Сущенка»

У Нью-Йорку відкрилася виставка робіт українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка.

Про це у середу повідомили у посольстві України в ООН у Twitter.

«У Нью-Йорку відкрилася виставка робіт кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка «Чорнила, цибулеве лушпиння та буряковий сік: мистецтво політичного в’язня Романа Сущенка», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Українському інституті Америки у Нью-Йорку відбудеться виставка картин Романа Сущенка та вечір, присвячений незаконно ув’язненому українському журналісту та іншим бранцям Кремля.

Виставки малюнків Сущенка вже відбулися, зокрема, у Києві, Кишиневі, Варшаві, Парижі, Брюсселі.