У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка
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Виставка називається «Чорнила, цибулеве лушпиння та буряковий сік: мистецтво політичного в’язня Романа Сущенка»
У Нью-Йорку відкрилася виставка робіт українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка.
Про це у середу повідомили у посольстві України в ООН у Twitter.
«У Нью-Йорку відкрилася виставка робіт кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка «Чорнила, цибулеве лушпиння та буряковий сік: мистецтво політичного в’язня Романа Сущенка», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Українському інституті Америки у Нью-Йорку відбудеться виставка картин Романа Сущенка та вечір, присвячений незаконно ув’язненому українському журналісту та іншим бранцям Кремля.
Виставки малюнків Сущенка вже відбулися, зокрема, у Києві, Кишиневі, Варшаві, Парижі, Брюсселі.