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    Культура

    У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка

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    Роман Сущенко - У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка
    Роман Сущенко

    Виставка називається «Чорнила, цибулеве лушпиння та буряковий сік: мистецтво політичного в’язня Романа Сущенка»

    У Нью-Йорку відкрилася виставка робіт українського журналіста та політв’язня Романа Сущенка.

     Про це у середу повідомили у посольстві України в ООН у Twitter.

    «У Нью-Йорку відкрилася виставка робіт кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка «Чорнила, цибулеве лушпиння та буряковий сік: мистецтво політичного в’язня Романа Сущенка», - йдеться у повідомленні.

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    У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка
    У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка
    У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка
    У Нью-Йорку відкрилась виставка малюнків Романа Сущенка

    Раніше повідомлялося, що в Українському інституті Америки у Нью-Йорку відбудеться виставка картин Романа Сущенка та вечір, присвячений незаконно ув’язненому українському журналісту та іншим бранцям Кремля.

    Виставки малюнків Сущенка вже відбулися, зокрема, у Києві, Кишиневі, Варшаві, Парижі, Брюсселі.

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