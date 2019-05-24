Виставку картин Сущенка покажуть у Нью-Йорку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виставка відбудеться 28 травня у приміщенні Українського інституту Америки

У вівторок, 28 травня, в Українському інституті Америки у Нью-Йорку відбудеться виставка картин Романа Сущенка та вечір, присвячений незаконно ув’язненому українському журналісту та іншим бранцям Кремля.

«Український інститут Америки та Razom сердечно запрошують вас відвідати виставку картин Романа Сущенка, українського журналіста, який відбуває тюремний строк у російській в’язниці, будучи незаконно засудженим за звинуваченнями у начебто шпигунстві», – йдеться у повідомленні офіційної сторінки події у Facebook.

Захід під назвою «Чорнила, цибулеве лушпиння та буряковий сік: мистецтво політичного в’язня Романа Сущенка» включатиме презентацію з поясненням історії ув’язнення Сущенка та абсурдності звинувачень проти нього. Рідні та друзі журналіста в Україні також звернуться до присутніх за допомогою відео.

«Роман Сущенко – не шпіон та не повинен перебувати у в’язниці – він жертва утисків свободи слова, він митець і українець», – наголошують організатори.

Вони додають, що мистецтво Сущенка ще ніколи не виставлялося у Нью-Йорку, хоча його вже змогли побачити у багатьох містах, зокрема Києві, Варшаві, Брюсселі.

«Не втратьте можливості побачити на власні очі мистецтво, яке людина створює по пам’яті, маючи дуже обмежені ресурси для творчості, але неймовірний хист та силу духу», – закликають організатори.

Захід відбудеться 28 травня за адресою 2 E 79 street, у приміщенні Українського інституту Америки, початок о 6:30 вечора за місцевим часом. Вхід вільний за умови реєстрації на сайті.

Раніше виставки малюнків Сущенка відбулися, зокрема, у Києві, Кишиневі, Варшаві, Парижі, Брюсселі.