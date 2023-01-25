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Український фільм «Будинок зі скалок» може отримати «Оскар»: що відомо про стрічку

Ірина Глотова
glavcom.ua
Український фільм «Будинок зі скалок» може отримати «Оскар»: що відомо про стрічку
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фото: apostrophe.ua

«Будинок зі скалок» боротиметься у номінації  «Найкращий документальний фільм»

У США оголосили номінантів на премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар». Вперше за нагороду змагатиметься  кінострічка про Україну  «Будинок зі скалок». Вона може стати кращою у категорії «Найкращий документальний фільм».

Українську стрічку обрали з понад сотні фільмів, команду, яка працювала над фільмом, запросять на вручення «Оскарів» у Лос-Анджелесі. Стрічка вийшла ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.  У січні 2022 року вона отримала нагороду FIPRESCI Award на міжнародному кінофестивалі Sundance та автоматично потрапила у шорт-лист «Оскара».

Ось що відомо про стрічку:

  • «Будинок зі скалок» понад два роки знімали на Донбасі, а світова премʼєра відбулася у січні 2022 року. Героями фільму є діти та вихователі Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги. Сюжет фільму побудований на реальних історіях з життя.
  • Режисером «Будинку зі скалок» виступив Саймон Леренг Вільмонт, який уже працював в Україні над документальним фільмом «Віддалений гавкіт собак». Стрічка стала для нього дебютною та також була номінована на «Оскар» у 2017 році. У «Будинку зі скалок» Вільмонт по-новому дивиться на дітей у цій зоні бойових дій. Він також працював оператором фільму.

«Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців – і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину», – зазначає другий режисер та лінійний продюсер Азад Сафаров.

  • Стрічка уже перемогла раніше на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та у документальному конкурсі Ґетеборзького кінофестивалю у Швеції.
  • Фільм отримав відзнаку у номінації «Найкраща режисерська робота» на найвідомішому в світі фестивалі незалежного кіно Sundance у міжнародній програмі. Також «Будинок зі скалок» був серед номінантів на найкращий документальний фільм Європейської кіноакадемії.
  • Кінострічка буде боротися за «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Всього у ній пʼять стрічок, серед них – фільм про Олексія Навального.

Нагадаємо, загалом кіноакадемія вручає нагороди у 23 категоріях. Цьогоріч урочиста 95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії відбудеться 12 березня 2023 року.

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Теги: відео Оскар фільм робота будинок дороги

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