Україна везе до Америки фільм «Погані дороги». Названа сума просування кінострічки

Фільм «Погані дороги» був номінований у категорії «Міжнародний тиждень критики» Венеціанського кінофестивалю

Український фільм висунуто на премію «Оскар» Американської кіноакадемії

Державне агентство України з питань кіно виділило 1,49 млн грн київському ТОВ «Крісті Фільм» на популяризацію фільму «Погані дороги» у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Державні кошти направляються на просування української кінострічки на премію «Оскар» Американської кіноакадемії. Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Крісті Фільм» створено у листопаді 2016 року. Засновниками виступають киянин Дмитро Мінзянов і ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» із групи компаній Star Media Владислава Ряшина.

Нагадаємо, що наприкінці вересня український оскарівський комітет висунув фільм «Погані дороги» режисера Наталії Ворожбит на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» від України.

Фільм «Погані дороги» є екранізацією однойменної п'єси 2017 року. Згідно із синопсисом, події фільму, що складається з чотирьох новел (у прокаті було п’ять новел), відбуваються на дорогах сходу України протягом 2015 року.

«Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних», – кажуть про фільм автори.

Раніше фільм став лауреатом нагороди «Відкриття року» Національної кінопремії «Золота дзиґа», а також переможцем у категорії «Відкриття року» Національної кінопремії «Кіноколо».

Крім того, «Погані дороги» були номіновані в категорії «Міжнародний тиждень критики» Венеціанського кінофестивалю. В український прокат фільм вийшов 20 травня 2021 року.

Ворожбит є українською драматургинею, режисеркою та сценаристкою. Як сценаристка вона відома за сценарієм до українського телесеріалу «Спіймати Кайдаша», а також сценаріями до фільмів «Кіборги» та «Дике поле».

Раніше Державне агентство України з питань кіно виділило 256 тис. грн на популяризацію національного фільму «Носоріг» на Міжнародному кінофестивалі у Венеції. Режисером та сценаристом фільму є Олег Сенцов, колишній бранець Кремля.