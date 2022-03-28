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    Скандал на Оскарі-2022: Вілл Сміт вдарив Кріса Рока (відео)

    Вілл Сміт дав ляпаса Крісу Року на церемонії Оскар 2022 - Скандал на Оскарі-2022: Вілл Сміт вдарив Кріса Рока (відео)
    Вілл Сміт дав ляпаса Крісу Року на церемонії Оскар 2022
    фото: Reuters

    Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння

    Американський актор Вілл Сміт вийшов на сцену церемонії Оскар-2022 і дав ляпаса коміку Крісу Року за невдалий жарт про його дружину. Відповідне відео опублікувало видання Variety.

    Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Комік сказав, що вона могла б зіграти головну роль у фільмі Солдат Джейн через те, що втратила волосся.

    Сміт відразу ж відреагував на слова коміка. Вілла обурило таке висловлювання на адресу дружини, тому він вийшов на сцену й вдарив Кріса.

    Спершу це здавалося жартом, але, повернувшись на місце, Вілл закричав: «Тримай ім'я моєї дружини якомога далі від свого грьобаного рота!».

    Нагадаємо, що Джада Пінкетт-Сміт втратила значну частину волосся через аутоімунне захворювання, в результаті чого була змушена поголитися наголо.

    Про алопецію Джада Пінкетт-Сміт повідомила у 2018 році. За словами акторки, облисіння стало для неї великим психологічним випробуванням і призвело до депресії. Проте жінці вдалося подолати важкий душевний стан завдяки підтримці чоловіка й дітей.

    А тим часом зірки Голлівуду на червоній доріжці показали свою підтримку Україні, продемонструвавши жовто-блакитні кольори прапора країни. Деякі, як Джейсон Момоа, носили хустинку, деякі вибрали каблучку, інші – брошки.

    Теги: скандал Премія «Оскар» актор жарт
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    Скандал на Оскарі-2022: Вілл Сміт вдарив Кріса Рока (відео)