Український режисер представив нову кінострічку в Стамбулі



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Фото Укрінформ

Історико-драматичний фільм «Чужа молитва» заснований на реальних подіях

Український режисер та кіноактор Ахтем Сеітаблаєв презентував історико-драматичний фільм «Чужа молитва» у Туреччині – Стамбулі.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Для мене особливо важливо, що ця історія побудована на історичному факті. Про те як під час Другої світової війни в місті Бахчисарай в Криму дівчина, кримська татарка, Саіде Аріфова, врятувала від смерті понад 90 дітей, більшість з яких були іудеями. Винятковість того, що вона врятувала їх два рази», – пояснив Сеітаблаєв.

Крім цього, режисер додав, що фільм через нестабільну ситуацію у Криму довелося знімати у Грузії.

«У цьому для мене є певний символізм, бо Грузії також знає, що таке російська агресія. Сподіваюсь, що під час перегляду ви зрозумієте сенс назви «Чужа молитва» та те, що молитва, яка йде до Всевишнього задля порятунку дітей, сказана будь-якою мовою, представником будь-якої релігійної конфесії, вона не буває чужою», – додав Ахтем.

Нагадаємо, український блокбастер «Захар Беркут» за місяць зібрав понад 34 мільйони.