Український фільм здобув гран-прі італійського кінофестивалю

«Мати Апостолів» режисера Зази Буадзе розповідає про жінку, що шукає сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями

Повнометражний ігровий фільм режисера Зази Буадзе «Мати Апостолів» отримав одразу чотири нагороди на кінофестивалі Terni Film Festival, який пройшов 6-14 листопада в італійському місті Терні. Про це повідомляє Театральний центр «Слово і голос» на своїй сторінці у Facebook.

6-14 листопада в італійському місті Терні пройшов 17-й кінофестиваль Terni Film Festival, на якому фільм «Мати Апостолів» здобув перемогу у номінації «Найкращий фільм» та отримав ще три нагороди:

«Найкраща акторка» – Наталія Половинка.

«Найкращий саундтрек» – Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Нагорода екуменічного жюрі Ватикану.

Українська військова драма «Мати Апостолів» режисера Зази Буадзе розповідає про жінку, що шукає сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями. Мати опиняється у чужому та агресивному світі, де все пронизане ненавистю та стражданнями.

Проте маючи в серці велику любов і милосердний характер, вона змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. І головне, вона змінюється сама, знаходячи в собі справді сакральну силу. Фільм знято за реальними подіями, які відбувалися на сході України в 2014-2015 роках.

«Це дуже важливі для мене перемоги фільму. Як ми, так і жюрі зі священиків з цілого світу були здивовані та втішені. Адже вони зійшлися з вибором найкращого фільму фестивалю мистецьким жюрі. Для мене важливі їхні слова: «Це не лише професійна перемога, а й духовна, людська«, – розповіла виконавиця головної ролі Наталія Половинка.

Зауважимо, що на рахунку стрічки вже 25 нагород за менш, ніж рік часу від прем’єрного показу.

«Кожна перемога нашого фільму – це крок до перемоги у цій війні», – сказала на врученні Половинка.

До речі, за роль матері Софії в цьому фільмі Наталія Половинка отримала вже п’ять престижних міжнародних нагород: три у номінації «Найкраща актриса», а також у інших – «Найкращий актор фестивалю» та «Найкраща жіноча роль».

До слова, відомий голлівудський актор Шон Пенн уперше прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну.