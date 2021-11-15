Разумкову перестав подобатися серіал «Слуга народу»

Ексспікер назвав ситуацію в Україні фільмом жахів

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков у програмі «Хард з Влащенко» на каналі «Україна 24» висловився про кіно «Слуга народу».

На токшоу запитали, чи бачив він усі серії «Слуги народу» і чи подобається йому фільм.

«Бачив. Вже ні, – відповів Разумков. – Фільм непоганий, але реалія інша. Якщо порівнювати «Слугу народу, то у 2019 році ми з вами йшли подивитися кіно з дуже щасливим кінцем. Але зараз іноді я дивлюся і бачу, що ми отримали квитки на фільм жахів».

Як повідомлялося, Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього увійдуть 25 депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

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