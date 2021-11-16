Зірка Голлівуду Шон Пенн приїхав до Києва та збирається на Донбас (фото)

Пенн своїх планів не афішував і прибув до української столиці практично таємно

Відомий голлівудський актор Шон Пенн уперше прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну. Про це повідомив власник київської піцерії Леонід Остальцев у своєму профілі в Instagram.

Актор вперше приїхав до України. Його також помітили під час прогулянки Інститутською в Києві.

Згодом спільне фото з Пенном виклав Леонід Остальцев, додавши, що його заклад не вперше відвідують відомі особи.

«У нас були президенти, посли, міністри оборони та інші. Тому поява Шона Пенна є приємною та крутою, але вона не є «незвичною», – наголосив Остальцев.

Пенн своїх планів не афішував і прибув до української столиці практично таємно, повідомляє ТСН.

Однією з локацій для зйомок є Алея Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Інститутська), де на місці розстрілів знаменитість бере інтерв'ю в учасників Євромайдану.

При цьому зйомки відбуваються в атмосфері конфіденційності. Подробиці не розголошують ані знімальна група, ані герої.

Також відомо, що Шон Пенн зустрівся і записав інтерв'ю із засновником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим. У середу, 17 листопада, актор поїде до Маріуполя в район передової.

До слова, Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму «Ржевський проти Наполеона», в якому одну з головних ролей зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.