  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Зірка Голлівуду Шон Пенн приїхав до Києва та збирається на Донбас (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американський актор Шон Пенн вперше приїхав до Києва - Зірка Голлівуду Шон Пенн приїхав до Києва та збирається на Донбас (фото)
    Американський актор Шон Пенн вперше приїхав до Києва
    фото: Леонід Остальцев

    Пенн своїх планів не афішував і прибув до української столиці практично таємно

    Відомий голлівудський актор Шон Пенн уперше прибув до Києва для зйомок документального фільму про Україну. Про це повідомив власник київської піцерії Леонід Остальцев у своєму профілі в Instagram.

    Актор вперше приїхав до України. Його також помітили під час прогулянки Інститутською в Києві.

    Згодом спільне фото з Пенном виклав Леонід Остальцев, додавши, що його заклад не вперше відвідують відомі особи.

    «У нас були президенти, посли, міністри оборони та інші. Тому поява Шона Пенна є приємною та крутою, але вона не є «незвичною», – наголосив Остальцев.

    Пенн своїх планів не афішував і прибув до української столиці практично таємно, повідомляє ТСН.

    Однією з локацій для зйомок є Алея Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Інститутська), де на місці розстрілів знаменитість бере інтерв'ю в учасників Євромайдану.

    При цьому зйомки відбуваються в атмосфері конфіденційності. Подробиці не розголошують ані знімальна група, ані герої.

    Також відомо, що Шон Пенн зустрівся і записав інтерв'ю із засновником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим. У середу, 17 листопада, актор поїде до Маріуполя в район передової.

    До слова, Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму «Ржевський проти Наполеона», в якому одну з головних ролей зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.

    Теги: Донбас кіно актор Instagram Леонід Остальцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зірка Голлівуду Шон Пенн приїхав до Києва та збирається на Донбас (фото)