Вимагаємо від влади забезпечити належну підтримку українського кіно, – Порошенко



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Лідер «Європейської Солідарності» наголосив, що в українському кінематографі не бракує талантів для якісного продукту

П’ятий президент привітав українців зі святом кіно

П’ять років з 2014 по 2019 стали часом відродження українського кіно. 173 фільми за цей час прийшли до глядача завдяки державній підтримці. Наповнені зали кінотеатрів, жваві обговорення, захоплені відгуки глядачів засвідчили: кіно з українським обличчям, своє, рідне – визнане і потрібне країні.

Порошенко зазначив що, нове покоління кінематографістів зберегло і продовжило традицію творчості, новаторства, відчуття часу, які завжди вирізняли наше кіно. День українського кіно – це не лише свято професіоналів, це свято усіх, кому дорога українська культура, хто цінує її, збагачує і захищає від російської агресії.

«На жаль, у цей святковий день мене не полишає тривога. Ми бачимо зараз, як «зелена» влада збиває українське кіно на злеті. Ми стали свідками відкату на шість років назад. Цього року на зйомки нових фільмів у бюджеті залишили лише 90 млн гривень, а це рівень 2014-го, одного із найважчих років в історії України. І піар навколо 1 млрд грн підтримки креативних індустрій – це лише димова завіса. На зйомки обіцяних патріотичних серіалів залишено 100 млн грн, але чи зможуть їх зняти до кінця року – питання, на яке професіонали знають невеселу відповідь», – сказав лідер «ЄС».

Лідер «Європейської Солідарності» наголосив, що в українському кінематографі не бракує талантів для якісного продукту.

«Наступного року ми зустрінемо 30-річчя Незалежності. Маємо зробити все, щоб у день свята кінотеатри і телеканали демонстрували нові якісні українські фільми, зняті напередодні. Вимагаємо від влади забезпечити належну підтримку українського кіно! А талантів в українській кінематографії точно не бракує! Переконаний, що нас чекають нові шедеври, нові премії на фестивалях, а головне – нові й нові глядачі усіх поколінь», – переконаний п’ятий президент.

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