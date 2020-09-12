12 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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У 2020 році День програміста відзначають 12 вересня

Сьогодні не можна перераховувати дрібні гроші до полудня;

Сьогодні, 12 вересня, українці відзначають День українського кіно та День фізичної культури і спорту України. Сьогодні в світі також відзначається день програміста.

День програміста

Свято щорічно відзначають на 256-й день року – 13 вересня, якщо рік високосний – 12 вересня. Таке число обрано не випадково: 256 – це кількість цілих чисел, яку можна виразити за допомогою одного восьмирозрядного байта, а також це максимальний ступінь числа 2, який менше кількості днів у році - 365. У 2020 році День програміста відзначають 12 вересня.

Свято неофіційно відзначається в Україні та ряді інших країн, включаючи Аргентину, Ізраїль, Бангладеш, Чилі, Бразилію, Мексику, Австрію, Німеччину, Канаду, Китай, Хорватію, Чехію, Францію, Індію, Бельгію, Австралію, Польщу, Румунію, Ірландію, Італію, Сербію, Словенію, Велику Британію та США.

12 вересня: яке свято

За народним календарем сьогодні – Олександра Ситника. Цей день отримав назву через те, що 12 вересня зазвичай влаштовували гучні ситні застілля, кликали гостей і пригощали їх ласощами.

Обов’язковою стравою в цей день була ячмінна каша на молоці, а також – хліб, спечений з борошна нового врожаю. Існував і спеціальний обряд на Ситника. Щоб наступний рік був родючим, потрібно було сплести в одну косу ячмінні, лляні і вівсяні стебла.

Історія свята

У 1721 році завдяки Петру Першому зі шведами уклали перемир’я. Щоб відзначити подію імператор вирішив перевести в Санкт-Петербург, який тільки відбудували, мощі святого Олександра Невського з Володимира. Петро вважав, що вони будуть захищати його столицю від нападу ворогів. Мощі зберігали з 1723 по 1724 рік у Шліссельбурзі, але потім їх перевезли в Троїцький собор Олександро-Невської Лаври.

Традиції та обряди

Цей день назвали Ситником. А все тому, що накривалися багаті столи для гостей, влаштовували бенкети по минаючому літу і в честь настання осені. На стіл обов’язково ставили ячмінну кашу на молоці. Її ще називали свитною, тому що її підсолоджували медовою водою, ситою. Природно, був і свіжий хліб, приготовлений з нового врожаю зерна.

Що не можна робити сьогодні 12 вересня:

Не можна сушити постіль, перини та подушки;

Не можна брати до рук карти, а також перераховувати дрібні гроші до полудня;

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна гучно розмовляти та сміятись;

Не можна лаятися, сваритись з кимось та вживати нецензурні вислови

Народні прикмети на 12 вересня

Їжаки риють нори на узліссі – до теплої зими. Якщо їжаки забираються вглиб лісу, то зима буде холодною і вітряною.

Зоряна ніч – наступний рік буде врожайним.

Теплий вечір – до врожаю озимих.

Сильний зорепад – до голоду, неврожаю та епідемій.

З першим гостем в будинку сьогодні не можна вітатися – до невдачі.

Сідати за картковий стіл – весь рік бути в програші.

Постіль сушити – до кошмарних снів.

Паркан ставити – до злодіїв.

До полудня не можна рахувати дрібні гроші – не буде великих грошей.

Якщо в цей день господарі завели кошеня, воно накличе нещастя в будинку.

Голову мити теж не можна – рано облисієте.

Проводити час даремно – весь рік порожньо жити.

Помста, зроблена в цей день, обов’язково повернеться бумерангом.

Сусід прийшов солі зайняти – не до добра. Солі насипати йому треба, але надалі будьте обережні!

Сіль розсипати -до подружньої зради.

Якщо їжа в цей день пересолена, значить господиня в когось закохалася.

Сіль несподівано закінчилася – грошей не буде.

Плакати в цей день – до сварок в сім’ї.

Іменини

У суботу, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.