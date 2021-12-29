Вийшла поема Володимира Драбчука «Любов Вогняна»

«Ілюстрована історія вогняної пристрасті, яка губить і знищує все на своєму шляху, але разом з тим звільняє і очищає»

Повноколірний арт-бук «Любов Вогняна» вийшов восени друком у видавництві ДІПА. До процесу створення видання автор поеми Володимир Драбчук залучив талановиту художницю Анну Чернікову. Саме вона доповнила твір живописними ілюстраціями і перетворила поему в арт-бук. Видано твір за підтримки голови ради директорів групи компаній UkrLandFarming Олега Бахматюка.

«У нас вийшов справжній віршовано-мальований комікс, містичний козацько-самурайський бойовик у дусі раннього Акіри Куросави і пізнього Юрія Іллєнка. Він не залишить байдужими поціновувачів вишуканого, лаконічного, дещо іронічного стилю», – каже Володимир Драбчук.

Ця книга – чудовий зразок поєднання образотворчого мистецтва та художнього слова. Її презентація вже пройшла у мистецькому просторі «Підземний перехід Ваґабундо» в Івано-Франківську. Згодом планується представити її в Києві та інших українських містах.