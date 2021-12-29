Вийшла поема Володимира Драбчука «Любов Вогняна»
«Ілюстрована історія вогняної пристрасті, яка губить і знищує все на своєму шляху, але разом з тим звільняє і очищає»
Повноколірний арт-бук «Любов Вогняна» вийшов восени друком у видавництві ДІПА. До процесу створення видання автор поеми Володимир Драбчук залучив талановиту художницю Анну Чернікову. Саме вона доповнила твір живописними ілюстраціями і перетворила поему в арт-бук. Видано твір за підтримки голови ради директорів групи компаній UkrLandFarming Олега Бахматюка.
«У нас вийшов справжній віршовано-мальований комікс, містичний козацько-самурайський бойовик у дусі раннього Акіри Куросави і пізнього Юрія Іллєнка. Він не залишить байдужими поціновувачів вишуканого, лаконічного, дещо іронічного стилю», – каже Володимир Драбчук.
Ця книга – чудовий зразок поєднання образотворчого мистецтва та художнього слова. Її презентація вже пройшла у мистецькому просторі «Підземний перехід Ваґабундо» в Івано-Франківську. Згодом планується представити її в Києві та інших українських містах.
Замовити літературно-художнє видання «Любов Вогняна» з автографом автора за акційною ціною можна за посиланням.
Нагадаємо, Премія імені Шевельова назвала найкращу українську книгу есеїстики 2021 року. Зазначимо, що збірка «Інші речі» Юрія Іздрика потрапила до списку творів, які претендують на отримання Шевченківської премії у 2022 році.