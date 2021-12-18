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    Оголосили лауреата премії імені Шевельова

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    Цього року лауреатом премії став поет, прозаїк, перекладач, есеїст і член Українського ПЕН Андрій Бондар за книжку &laquo;Ласощі для Медора&raquo; - Оголосили лауреата премії імені Шевельова
    Цього року лауреатом премії став поет, прозаїк, перекладач, есеїст і член Українського ПЕН Андрій Бондар за книжку «Ласощі для Медора»
    фото: пресслужба Українського ПЕН-клубу

    Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також вручили три спецвідзнаки

    17 грудня, в день народження есеїста, мовознавця та історика літератури Юрія Шевельова в Києві відбулася церемонія нагородження Премії за найкращу українську книгу есеїстики 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Українського ПЕН-клубу.

    Цього року лауреатом премії став поет, прозаїк, перекладач, есеїст і член Українського ПЕН Андрій Бондар за книжку «Ласощі для Медора».

    Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також вручили три спецвідзнаки.

    Спеціальну відзнаку Капітули отримав Микола Рябчук, почесний Амбасадор української есеїстики у світі, за книжку «Лексикон націоналіста та інші есеї».

    Ще одну спеціальну відзнаку Капітули за відданість правам людини і мужність письма здобув Станислав Асеев за книжку «Світлий Шлях«: історія одного концтаборум.

    Володаркою спецвідзнаки Радіо Культура стала літературознавиця, професорка НаУКМА Віра Агеєва. Її книжка «За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини» наступного року прозвучить в аудіоформаті в радіоефірі.

    Цьогоріч до переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова також увійшли Павло Вольвач («20+1, або Земля мертвих») та Володимир Діброва («Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача»).

    Теги: історія радіо культура премія
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    Оголосили лауреата премії імені Шевельова