Оголосили лауреата премії імені Шевельова

Цього року лауреатом премії став поет, прозаїк, перекладач, есеїст і член Українського ПЕН Андрій Бондар за книжку «Ласощі для Медора»

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також вручили три спецвідзнаки

17 грудня, в день народження есеїста, мовознавця та історика літератури Юрія Шевельова в Києві відбулася церемонія нагородження Премії за найкращу українську книгу есеїстики 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Українського ПЕН-клубу.

Цього року лауреатом премії став поет, прозаїк, перекладач, есеїст і член Українського ПЕН Андрій Бондар за книжку «Ласощі для Медора».

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також вручили три спецвідзнаки.

Спеціальну відзнаку Капітули отримав Микола Рябчук, почесний Амбасадор української есеїстики у світі, за книжку «Лексикон націоналіста та інші есеї».

Ще одну спеціальну відзнаку Капітули за відданість правам людини і мужність письма здобув Станислав Асеев за книжку «Світлий Шлях«: історія одного концтаборум.

Володаркою спецвідзнаки Радіо Культура стала літературознавиця, професорка НаУКМА Віра Агеєва. Її книжка «За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини» наступного року прозвучить в аудіоформаті в радіоефірі.

Цьогоріч до переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова також увійшли Павло Вольвач («20+1, або Земля мертвих») та Володимир Діброва («Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача»).