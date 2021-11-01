Комітет Шевченківської премії оприлюднив список претендентів на 2022 рік

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів, що представлені на здобуття Національної премії 2022 року

На сайті Комітету Шевченківської премії з’явилися списки творів, які претендують на отримання нагороди у 2022 році.

Комітет премії завершив приймати документи 29 жовтня.

«Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів, що представлені на здобуття Національної премії 2022 року. Після доопрацювання супровідних документів буде опубліковано довгий список висунутих літературно-мистецьких творів», – ідеться в повідомленні.

Наразі на сайті премії перелічені ті, хто бере участь у першому турі конкурсного відбору. Всього їх – три. Під час кожного члени комісії збираються і голосують за твори, скорочуючи список номінантів: від першого туру – до другого, від другого – до третього, де вже з відсіяного списку обирають лауреатів. Їх імена оголосять 9 березня, на день народження Тараса Шевченка.

На перший конкурсний тур Комітет отримав:

28 творів у номінації «Література»;

11 - у номінації «Публіцистика, журналістика»;

9 - «Літературознавство і мистецтвознавство»;

6 - «Музичне мистецтво»;

4 - «Театральне мистецтво»;

5 - «Кіномистецтво»;

6 - «Візуальне мистецтво».

У першому конкурсному турі Шевченківської премії-2022 беруть участь:

Номінація «Література»

«Художня історична епопея «101 рік України» в 10-ти книгах», Тимур Литовченко, Олена Литовченко.

Твір «Іван Сірко« з книги «Історичні віршовані романи», Микола Тютюнник.

Трилогія «Товтри», Геннадій Щипківський.

Роман «Хирург от Бога» у 4-х томах, Ольга Воробйова.

Збірка «Оформляндія. Чормет. Ряска», Маркіян Камиш.

Книги-поезій «Двовійна. Щоденники спротиву» (тритомник), Михайло Пасічник.

Книга поезій «ПервоСвіт», Світлана Антонишин.

Двотомник «Безкровна війна», Олесь Воля.

Дилогія «Холодноярські тризуби або Пригоди Якоба Штофке в Україні», «Хочу спокою, світла, миру і добра», Микола Павленко.

Роман «Люба для любові…», Надія Ковалик.

Книга «Двійник», Микола Ремньов.

Книга віршів «Площа поезії», Олександр Гордон.

Книга «Заклятий меч, або Голос крові», Володимир Аренєв.

Книга «Рівняння Бога і тріснуті окуляри», Віктор Терен.

Романи «Унія», «Каїн», Володимир Єшкілєв.

Книга віршів та оповідань «Дороги камени», Неля Шейко-Медведєва.

Книга «Квантова нереальність», Олександр Гунько.

Роман «Доця«, Тамара Горіха Зерня («Для мене війна є важливою частиною нашого буття». Інтерв'ю з Тамарою Горіха Зерня)

Книга «Україна – це доля», Андрій Гудима.

Роман «Абсурд», Віталій Запека.

Збірка «Інші речі», Юрій Іздрик.

Роман «Сліди на дорозі», Валерій Ананьєв.

Книга прози «Три лини для Марії», Сергій Осока.

Книги поезій «Вклонитися дереву», «Сталіна не було», «Будемо теплом і попелом», Борис Херсонський.

Серія книг «Чарівні істоти українського міфу» («Духи природи», «Домашні духи», «Духи-шкідники»), Дара Корній.

Поема «Сковорода», Наталя Дзюбенко-Майс.

Книга «Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди», Назар Федорак.

Історично-пригодницький роман «Гардаріка. Таємниця забутого світу», Вероніка Мосевич.

Номінація «Музичне мистецтво»

Альбом «Madrigals», Олег Шпудейко.

Музична збірка «Сад Божественних пісень», Петро Приступов.

Авторський концерт «Ніжно. Тихо. Голосно» із симфонічним оркестром Українського радіо, Марія Бурмака.

Симфонічний диптих «Революція Гідності»: І частина - Симфонія №7 «Майдан», II частина - симфонія №8 «Нескорені«, поема «Молитва до Марії», вірші Т.Г. Шевченка, для сопрано та мішаного хору без супроводу, Кантата «Думи мої», вірші Т.Г. Шевченка, Олександр Яковчук.

Концерт-колаж, концерт-хрестоматія «Ковчег Україна», Ярина Винницька.

Концертна програма «Та не однаково мені», Юрій Курач.

Номінація «Театральне мистецтво»

Вистава «Пер Гюнт» за п'єсою Генріка Ібсена Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Іван Уривський, Петро Богомазов, Остап Ступка, Олександр Форманчук.

Вистава «Шинель» за однойменною п’єсою М.Гоголя Київського національного академічного Молодого театру, Андрій Білоус, Ніна Колеснікова, Усеін Бекіров, Борис Орлов.

Постановка Children of the Night. Androgyne («Діти ночі: Андрогін»), Катерина Кухар, Олександра Стоянова.

Вистава «Погані дороги», Тамара Трунова, Наталя Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос.

Номінація «Кіномистецтво»

Художній фільм «До щастя», Григорій Гришкан, головна роль.

Повнометражний ігровий фільм «Ми є... Ми поруч», Роман Балаян (Як Роман Балаян обдурив глядачів. Інтерв’ю з творцями фільму «Ми є Ми поруч» та «Він реабілітував наше кіно». Юрій Макаров про Романа Балаяна)

Фільм «Стоп-Земля», Катерина Горностай (У чому успіх фільму про підлітків «Стоп-Земля». Інтерв'ю з режисеркою Катериною Горностай)

Головна роль у фільмі «Брама», «Мої думки тихі», «Казка старого мельника», Ірма Вітовська-Ванца.

Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться», Аліна Горлова (В Іраку могли знімати більше, ніж в Україні. Інтерв'ю з Горловою та Режисерка фільму «Цей дощ ніколи не скінчиться»: На війну можна дивитися інакше).

Номінація «Візуальні мистецтва»

Книжково-мистецький проект «Фронтовий кобзар», Сергій Пущенко.

Портрети із серії скульптурних робіт «Мої односельчани», Іван Микитюк.

Проект «Голос і живопис. «Енергія Кундаліні», Оксана Одайник.

Виставковий проект «Сучасна архаїка», Петро Антип.

Пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку у місті Флоренції, Олег Пінчук.

Персональна виставка «Камінь б’є камінь», Микита Кадан.

Інсталяція «Крила», Тіберій Сільваші.

Номінація «Публіцистика, журналістика»

Книга «Де гуляв козак Пручай», Анатолій Шкуліпа.

Книга «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи», Олег Романчук.

Книги «Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво)», «Візантійські склепіння Юліана Кулаковського: Київські контексти», «Тривкий тролінг трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука», Андрій Пучков.

Книга «Полтавська діаспора. Велика енциклопедія. Лохвиця, Полтавщина, Україна, Европа, Австралія, Америка. – Українці, московіти, євреї…», Олександр Панченко.

Книга «Ласощі для Медора», Андрій Бондар.

Книги-історії сіл: «Борівка. Boriwka», «Івча: доля, історія, люди», «Григорівка. Красуня, що народилася на морському дні»,«Розкошівський скарб», «Закриниччя. Човновиця», Вадим Вітковський, Михайло Каменюк.

Книга «Сізіф XX. Книжка vs політика», Костянтин Родик.

Книга «Пам’ять року. Епістолярії родини Саєнків», Ніна Саєнко.

Книга «Сто літ – сто доріг… Україна та українознавство: зародження – розстріли – воскресіння» (у 3-х т.), Петро Кононенко.

Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї», Микола Рябчук.

Публіцистичний мульти-медіа проєкт «Історія та міфи цивілізації: Європа & Азія», Валерій Бебик, Анастасія Устюжаніна, Віталій Суддя.

Номінація «Літературознавство і мистецтвознавство»

Книги «Українські художники: з відлиги до Незалежності» (кн.1, кн.2), «Нова українська скульптура», Галина Скляренко.

Виставковий проект «Олександр Богомазов: творча лабораторія», Олена Кашуба-Вольвач.

Книга «Лицарі голодного ренесансу», Дмитро Горбачов.

Книга «Читаючи, перечитуючи…Літературознавчі статті, портрети, роздуми», Микола Ільницький.

Книжка «Двійник. Про природу дублювання і множинності», Тарас Лютий.

Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм», Григорій Грабович.

Книга «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду», Мирослава Мудрак.

Книга «Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди», Назар Федорак.

До слова, Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами». Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Абдулразак Гурна наразі проживає у Британії та пише англійською. Гурна народився на острові Занзібар у 1948 році в сім'ї мусульман арабського походження. У 1968 році переїхав до Великої Британії. Він є автором романів «Рай», який раніше був включений у число претендентів на Букерівську премію, а також романів «Дезертирство», «Захоплення тишею», «Біля моря».