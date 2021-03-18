Буковина готується до наступного етапу вакцинації

Вакцинація від коронавірусу у Чернівецькій області стартувала 25 лютого

Вакцинація від коронавірусу у Чернівецькій області стартувала 25 лютого

У Чернівецькій області формують списки жителів, яким виповнилося понад 80 років

У Чернівецькій області почали формувати списки осіб віком понад 80 років для проведення їм щеплення від Covid-19.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

«Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук доручив очільникам територіальних громад Буковини сформувати списки жителів, яким виповнилося понад 80 років. Їм хочуть зробити щеплення від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації нагадали, що вакцинація від коронавірусу у Чернівецькій області стартувала 25 лютого. Щеплення роблять препаратом Covishield, який розробив британсько-шведський фармацевтичний концерн Oxford/AstraZeneca.

За останніми даними, у Чернівецькій області першу дозу вакцини отримали 2304 особи.

Нагадаємо, за добу 16 березня в Україні щеплено проти коронавірусу 9840 осіб, з них вакциновано однією дозою – 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – одна особа. Від початку кампанії щеплено 71923 особи, з них отримали оду дозу – 71922 особи.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1441 щеплення)

До слова, перше щеплення в Україні другою дозою вакцини проти Covid-19 отримала педіатр з Хмельниччини