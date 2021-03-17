Ковід-вакцинація. За добу в Україні щеплено менше 10 тис. людей

Кампанія з вакцинації від коронавірусу стартувала в Україні 24 лютого

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Києві

За минулу добу, 16 березня, в Україні щеплено проти Covid-19 9840 осіб, з них вакциновано однією дозою – 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа. Про це повідомляє Telegram-канал проєкту «Коронавірус інфо».

Від початку кампанії щеплено 71923 особи, з них отримали оду дозу – 71922 особи.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1441 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 480 щеплень;

Волинська область – 130 щеплень;

Дніпропетровська область – 390 щеплень;

Донецька область – 640 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 160 щеплень;

Запорізька область – 250 щеплень;

Івано-Франківська область – 610 щеплень;

Київська область – 440 щеплень;

Кіровоградська область – 240 щеплень;

Луганська область – 460 щеплень;

Львівська область – 590 щеплень;

м. Київ – 840 щеплень;

Миколаївська область – 270 щеплень;

Одеська область – 450 щеплень;

Полтавська область – 470 щеплень;

Рівненська область – 260 щеплень;

Сумська область – 340 щеплень;

Тернопільська область – 600 щеплень;

Харківська область – 370 щеплень;

Херсонська область – 700 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область – 190 щеплень;

Чернігівська область – 340 щеплень;

Черкаська область – 170 щеплень.

Як повідомлялося, за минулу добу, 16 березня, в Україні виявлено 11833 нових хворих на Covid-19. Це на 2191 особу більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4887 хворих на коронавірус, що на 2882 людини більше, ніж 15 березня. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 289 пацієнтів, одужали 5467 осіб.

17 березня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу Covishield з 28 днів до 90 днів.

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