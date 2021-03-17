Перша українка отримала друге щеплення від Covid-19

Алла Савичева отримала першу дозу Covishield ще 5 лютого, коли працювала за контрактом у Мальдівській республіці

Дитяча лікарка почувається добре і радить всім вакцинуватися

Перше щеплення в Україні другою дозою вакцини проти Covid-19 отримала педіатр з Хмельниччини Алла Савичева.

Алла Савичева з Волочиська працює педіатром у Війтовецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Як повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, першою дозою вакцини AstraZeneca (Covishield) її щепили 5 лютого цього року. На той час лікарка працювала за контрактом у Мальдівській республіці.

16 березня вже на Хмельниччині вона отримала другу дозу зазначеного препарату. Після щеплення почувається добре і радить всім вакцинуватися.

Додамо, 25 лютого 2021 року Хмельницька область одержала 18300 доз вакцини AstraZeneca (Covishield), що будуть використані для вакцинації 9150 осіб. Щеплення розпочали здійснювати того ж дня.

В Україні вакцинація проти Covid-19 стартувала 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в 5 етапів. На першому етапі щеплюють медичних працівників «ковідних» лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.