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    У Британії щепили від Covid-19 майже половину дорослого населення

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    У Великій Британії вже вакциновано 90% осіб із вразливих груп - У Британії щепили від Covid-19 майже половину дорослого населення
    У Великій Британії вже вакциновано 90% осіб із вразливих груп

    Першу дозу Covid-вакцини отримали більше 25 млн британців

    У Великій Британії станом на 17 березня не менше як одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 25 мільйонів жителів – майже 50% з усього дорослого населення.

    Про це повідомляє Sky News.

    Зазначається, що перша доза препарату від Covid-19 введена 25 млн 273 тис. 226 громадянам, з них близько 1,7 млн отримали вже два уколи. При цьому, за даними департаменту охорони здоров'я, вакциновано 90% осіб із вразливих груп.

    «Останнє досягнення – 25 мільйонів причин для впевненості в майбутньому, тоді як ми поступово починаємо «відкривати» країну. Дякую нашим медикам, вченим, військовим, волонтерам і всім, причетним до постачання вакцин», – написав у Twitter прем'єр-міністр Борис Джонсон.

    Як відомо, у Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40

    Зазначимо, у Національному офісі статистики Великої Британії вважають, що восени будуть нові хвилі пандемії коронавірусу, а вакцинація не позбавить людство від хвороби одразу.

    До слова, уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.

    Теги: Велика Британія щеплення вакцинація населення Борис Джонсон коронавірус
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