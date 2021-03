У Британії щепили від Covid-19 майже половину дорослого населення

У Великій Британії станом на 17 березня не менше як одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 25 мільйонів жителів – майже 50% з усього дорослого населення.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що перша доза препарату від Covid-19 введена 25 млн 273 тис. 226 громадянам, з них близько 1,7 млн отримали вже два уколи. При цьому, за даними департаменту охорони здоров'я, вакциновано 90% осіб із вразливих груп.

«Останнє досягнення – 25 мільйонів причин для впевненості в майбутньому, тоді як ми поступово починаємо «відкривати» країну. Дякую нашим медикам, вченим, військовим, волонтерам і всім, причетним до постачання вакцин», – написав у Twitter прем'єр-міністр Борис Джонсон.

The latest milestone is an incredible achievement – representing 25 million reasons to be confident for the future as we cautiously reopen society.



Thank you to the brilliant NHS, scientists, armed forces, volunteers and all those who’ve helped our rollout. pic.twitter.com/bR9sGMU3bo