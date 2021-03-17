У Британії щепили від Covid-19 майже половину дорослого населення
Першу дозу Covid-вакцини отримали більше 25 млн британців
У Великій Британії станом на 17 березня не менше як одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 25 мільйонів жителів – майже 50% з усього дорослого населення.
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що перша доза препарату від Covid-19 введена 25 млн 273 тис. 226 громадянам, з них близько 1,7 млн отримали вже два уколи. При цьому, за даними департаменту охорони здоров'я, вакциновано 90% осіб із вразливих груп.
«Останнє досягнення – 25 мільйонів причин для впевненості в майбутньому, тоді як ми поступово починаємо «відкривати» країну. Дякую нашим медикам, вченим, військовим, волонтерам і всім, причетним до постачання вакцин», – написав у Twitter прем'єр-міністр Борис Джонсон.
The latest milestone is an incredible achievement – representing 25 million reasons to be confident for the future as we cautiously reopen society.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 17, 2021
Thank you to the brilliant NHS, scientists, armed forces, volunteers and all those who’ve helped our rollout. pic.twitter.com/bR9sGMU3bo
Як відомо, у Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40
Зазначимо, у Національному офісі статистики Великої Британії вважають, що восени будуть нові хвилі пандемії коронавірусу, а вакцинація не позбавить людство від хвороби одразу.
До слова, уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.