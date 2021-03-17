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    Лікарі отримуватимуть доплати за щеплених пацієнтів: оприлюднено проєкт рішення

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    Наразі кампанія з ковід-вакцинації в УКраїні просувається повільно - Лікарі отримуватимуть доплати за щеплених пацієнтів: оприлюднено проєкт рішення
    Наразі кампанія з ковід-вакцинації в УКраїні просувається повільно
    Фото: ЮНІСЕФ Україна

    Кожна команда, яка проводить вакцинацію, отримає за перший місяць глобальну ставку у розмірі 8247 грн

    За першу вакцинацію одного пацієнта лікарям доплачуватимуть 20 грн, за другу – 60 грн. Відповідне рішення сьогодні має погодити Бюджетний комітет. Про це повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

    «Плюс до цього кожній команді буде виплачена так звана глобальна ставка за перший місяць в розмірі 8247 грн на кожну команду. Розрахунок ставки здійснено виходячи з кількості не більше 1320 пацієнтів, яких вакцинує команда імунізації. Всього в країні 2370 таких команд», - розповів депутат і опублікував сторінку документу.

    Нагадаємо, що сьогодні перше щеплення в Україні другою дозою вакцини проти Covid-19 отримала педіатр з Хмельниччини Алла Савичева.

    Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    За добу 16 березня в Україні щеплено проти Covid-19 9840 осіб, з них вакциновано однією дозою – 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа. Від початку кампанії щеплено 71923 особи.

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    Теги: медицина гроші Олексій Гончаренко лікар щеплення вакцинація коронавірус
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