Лікарі отримуватимуть доплати за щеплених пацієнтів: оприлюднено проєкт рішення

Кожна команда, яка проводить вакцинацію, отримає за перший місяць глобальну ставку у розмірі 8247 грн

За першу вакцинацію одного пацієнта лікарям доплачуватимуть 20 грн, за другу – 60 грн. Відповідне рішення сьогодні має погодити Бюджетний комітет. Про це повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

«Плюс до цього кожній команді буде виплачена так звана глобальна ставка за перший місяць в розмірі 8247 грн на кожну команду. Розрахунок ставки здійснено виходячи з кількості не більше 1320 пацієнтів, яких вакцинує команда імунізації. Всього в країні 2370 таких команд», - розповів депутат і опублікував сторінку документу.

Нагадаємо, що сьогодні перше щеплення в Україні другою дозою вакцини проти Covid-19 отримала педіатр з Хмельниччини Алла Савичева.

Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

За добу 16 березня в Україні щеплено проти Covid-19 9840 осіб, з них вакциновано однією дозою – 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 1 особа. Від початку кампанії щеплено 71923 особи.