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    Новий закон регулює окремі положення процедури надання згоди на донорство - Через «Дію» можна буде «подарувати» свої органи
    Новий закон регулює окремі положення процедури надання згоди на донорство
    фото: 5 канал

    Згоду на посмертне донорство можна буде оформити в електронній формі

    Верховна Рада врегулювала питання трансплантації органів людини. За відповідний законопроєкт №5831 проголосували 305 народних депутатів.

    За інформацією на сайті Верховної Ради закон удосконалив окремі положення чинного закону України Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Він врегулював перехід з 1 січня 2024 року на фінансування лікування методом трансплантації за програмою медичних гарантій для забезпечення подальшого розвитку цього напряму медичної допомоги в Україні.

    Документ зокрема, уточнює термінологію та основні принципи трансплантації, уповноважує Міністерство охорони здоров’я затверджувати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів. Також розширили коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

    У документі також йдеться про можливість в електронному вигляді оформляти згоду на використання органів після смерті.

    «Згода або незгода особи на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Такі правочини не потребують нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом», – йдеться у документі.

    Відомості щодо наданих особою згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.

    Закон також уточнив окремі положення процедури надання згоди на донорство. У тому числі автори вилучили положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті.

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    Теги: Верховна Рада медицина закон лікарня
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    Через «Дію» можна буде «подарувати» свої органи